70% من موظفي الإمارات يخططون لتغيير وجهة عملهم

تزايد عدد السكان في الإمارات يجعل الأمر أكثر صعوبة على الباحثين عن عمل، حيث يتنافس المزيد من المرشحين على الوظائف المتاحة. ووفقًا لموقع Worldometers.info، نما عدد السكان من 11.02 مليون في نهاية عام 2024 إلى 11.52 مليون في عام 2025، بزيادة تقارب مليوني نسمة خلال السنوات الخمس الماضية. ركزت الإمارات مؤخرًا على خلق المزيد من الوظائف المكتبية والوظائف ذات المهارات العالية كجزء من سعيها نحو اقتصاد قائم على المعرفة.