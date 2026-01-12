70% من موظفي الإمارات يخططون لتغيير وجهة عملهم

يخطط أكثر من 7 من كل 10، أو 72 بالمائة، من الموظفين في الإمارات للبحث عن وظيفة جديدة في عام 2026 مع تزايد المنافسة وتزايد تعقيد التوظيف، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته "لينكد ين".
يقول حوالي 65 بالمائة من الموظفين في الإمارات إن العثور على وظيفة جديدة أصبح أكثر صعوبة خلال العام الماضي، ويشير 63 بالمائة إلى زيادة المنافسة كسبب رئيسي. بالإضافة إلى ذلك، يقول 74 بالمائة من العمال في الإمارات إنهم سعداء في وظائفهم الحالية، لكن الكثيرين لا يزالون يتوقعون سوق عمل تنافسي في عام 2026.
تزايد عدد السكان في الإمارات يجعل الأمر أكثر صعوبة على الباحثين عن عمل، حيث يتنافس المزيد من المرشحين على الوظائف المتاحة. ووفقًا لموقع Worldometers.info، نما عدد السكان من 11.02 مليون في نهاية عام 2024 إلى 11.52 مليون في عام 2025، بزيادة تقارب مليوني نسمة خلال السنوات الخمس الماضية. ركزت الإمارات مؤخرًا على خلق المزيد من الوظائف المكتبية والوظائف ذات المهارات العالية كجزء من سعيها نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
من جانب أصحاب العمل، يقول ثلاثة من كل أربعة متخصصين في التوظيف في الإمارات إنه أصبح من الصعب الآن العثور على مرشحين مؤهلين، مما يدل على أن الباحثين عن عمل وأصحاب العمل على حد سواء يشعرون بالضغط.
قال علي مطر، قائد الأسواق الناشئة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في LinkedIn: "يعد المحترفون في الإمارات من بين الأكثر تقدمًا رقميًا في المنطقة والعالم، لكنهم يتنقلون أيضًا في بيئة توظيف تتطور بسرعة لا تصدق".
نصائح لمساعدة الأشخاص في بحثهم عن عمل:
واكِب اللحظة: يتغير سوق العمل بسرعة، لذا من المهم أن تكون مستعدًا وتتخذ الإجراءات اللازمة. انظر إلى الاتجاهات في مجال عملك وفكر فيما تريده في وظيفتك التالية. اكتشف المهارات التي ستساعدك على تحقيق هدفك واتخذ بعض الخطوات اليوم لبناء الزخم والثقة.
تعوّد على استخدام الذكاء الاصطناعي في بحثك عن عمل: يؤثر الذكاء الاصطناعي الآن على كل جزء تقريبًا من عملية البحث عن وظيفة، من العثور على الشواغر إلى الفحص من قبل مسؤولي التوظيف والتحضير للمقابلات. ابدأ صغيرًا. حاول استخدام أداة مطابقة الوظائف من LinkedIn لمساعدتك في العثور على الدور المناسب بشكل أسرع.
حافظ على تحديث ملفك الشخصي: غالبًا ما ينظر أصحاب العمل إلى ملفك الشخصي أولاً. تأكد من أن مهاراتك وخبراتك محدثة وسهلة العثور عليها. تحقق أيضًا من مكان عملك وهويتك لبناء الثقة. يمكن أن يساعدك هذا على التميز عن المرشحين الآخرين.
حدد وظيفتك المفضلة: إذا كان لديك LinkedIn Premium، يمكنك تحديد وظيفة كخيارك الأفضل عند التقديم من خلال Easy Apply. يوضح هذا للموظفين أنك مهتم جدًا بوظيفتهم. يزيد استخدام
اعتمد على شبكتك: شبكتك هي مورد قيم. من خلال التفاعل مع المنشورات أو التعليق أو التواصل مباشرة، يمكنك الحصول على الدعم والعثور على فرص جديدة وفتح أبواب قد لا تتوقعها.
اكتشف فرصًا جديدة: اطلع على الأدوار الأسرع نموًا في