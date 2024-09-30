70% زيادة طلبات إزالة العفن في الإمارات خلال الصيف

"على سبيل المثال، قد يؤدي تسرب المياه أسفل الحوض إلى إتلاف خزانة واحدة أو أكثر. وفي كثير من الحالات، قد تحتاج الألواح أو الخزانات بالكامل إلى الاستبدال، على الرغم من أنه يمكن عادةً إعادة استخدام الأبواب بعد المعالجة المناسبة. وإذا قمت بتثبيت خزانة جديدة بجوار حائط رطب، فستواجه نفس المشكلة في المستقبل، حيث ستمتص الخزانة الجديدة الرطوبة من الحائط، مما قد يؤدي إلى تطور إصابة جديدة بالعفن. بالإضافة إلى ذلك، يجب معالجة كل ما هو مخزن في الخزائن والأدراج أيضاً، مما يجعل هذه العملية غير عملية بالنسبة لنهج 'التخلص منها بنفسك'."