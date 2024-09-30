70% زيادة طلبات إزالة العفن في الإمارات خلال الصيف
عادت المغتربة من جنوب أفريقيا "مودلي" من رحلة استغرقت أسبوعين لتجد شقتها في البرشا هايتس قد تحولت إلى ما وصفته بـ "مشهد من مسلسل الخيال العلمي/الرعب على نيتفليكس (أشياء غريبة)."
ذكرت إحدى ساكنات آرت إكسل: 'عندما عدت، وجدت أن محتويات شقتي كانت مغطاة تماماً بالعفن - بدون أي مبالغة. كان الوضع محزناً للغاية، خصوصاً بعد أن اكتشفت أنني أعاني من حساسية حادة تجاه العفن. كان العفن كثيفاً على الأسطح وفي الهواء بشكل كبير.'
"وفي الإمارات العربية المتحدة، شهد الطلب على الخدمات المتعلقة بالعفن ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام، وخاصة خلال فصل الصيف. وذكرت "ميري ماكير"، مديرة العمليات في شركة فيفوتيك، وهي شركة متخصصة في إزالة العفن وتنقية الهواء في دبي، أن هناك زيادة بنسبة 70% في الاستفسارات طوال فصل الصيف."
قال العديد من مقدمي خدمات التنظيف في شركة آير سيستم إن هناك زيادة ملحوظة في الاستفسارات والخدمات من السكان الذين يطلبون المساعدة في مكافحة مشاكل العفن. وأشارت شركة الخدمات المنزلية المتميز ذا هيلثس هووم إلى ارتفاع بنسبة 35% في طلبات الخدمة وزيادة بنسبة 42% في عمليات فحص العفن خلال شهري يوليو وأغسطس.
وقالت مودلي إنها أصيبت بمرض شديد بسبب استنشاقها للعفن في أول ليلة لها بعد الإجازة، واضطرت إلى البقاء في فندق حيث كانت تكافح من أجل التنفس في منزلها. "لم أكن أعلم أنه يجب تشغيل مكيف الهواء؛ لم أفعل ذلك من قبل. بعد العديد من الاختبارات وزيارات الطبيب، وصف لي الأطباء أدوية وأعطوني جهاز استنشاق. كما نصحني الأطباء بإجراء اختبار دم للعفن."
وأشار "دينيش راماشاندران"، المدير الفني ومدير السلامة والصحة والبيئة في شركة رينتوكيل بويكر، إلى أنه "عند مقارنة عدد الاستفسارات التي تلقيناها حتى شهر مايو مع تلك التي تلقيناها في شهر أغسطس، وجدنا أن طلبات تنظيف مجاري تكييف الهواء وإزالة العفن قد زادت إلى الضعف."
"قالت شركة أيه أس سي أس المتخصصة في تنظيف أنظمة الهواء المعتمدة من إن أيه دي سي أيه إن الزيادة في طلبات حلول العفن والاستفسارات تشير إلى أن إيقاف تشغيل أجهزة التكييف تماماً أثناء العطلات الصيفية يمكن أن يؤدي إلى إتلاف النظام وزيادة نمو العفن."
"وأوضح هشام جابر، مؤسس شركة 'ذا هيلثي هوم'، أن الإصابة بالعفن تنتج في كثير من الأحيان عن مجموعة من العوامل، بما في ذلك سوء التهوية، وعدم كفاية الصيانة، وملفات الزيت القديمة، والممارسة الشائعة المتمثلة في إيقاف تشغيل وحدات تكييف الهواء أثناء العطلات."
"لسوء الحظ، لم تتمكن مودلي من إنقاذ العديد من متعلقاتها. 'لقد اضطررت إلى التخلص من جميع أثاث غرفة نومي لأنه، على الرغم من أنه لم يكن مرئياً، إلا أن الرائحة كانت قوية للغاية. لقد تضررت العديد من الأشياء الشخصية، مثل الأحذية والملابس وسلة الغسيل الخشبية والحلي الثمينة، لدرجة أنه لم يكن من الممكن تنظيفها."
"عندما عادت رامولا، المقيمة في دبي، من إجازتها الصيفية، اكتشفت أن نظام تكييف الهواء قد تعطل، مما سمح للعفن بالانتشار في جميع أنحاء منزلها. وبعد فحص دقيق، لاحظت أن حتى مرايا الحمام كانت مغطاة بجراثيم العفن."
"وعلى الرغم من محاولات المغتربة الهندية معالجة الإصابة بنفسها، فقد واجهت صعوبة في إزالة الفطريات العنيدة في مناطق مثل أرضية المطبخ، وتحت الثلاجة، وعلى جدران الحمام. وفي النهاية، اضطرت إلى اللجوء إلى شركات متخصصة للحصول على مساعدة مهنية لحل المشكلة."
هل ستساعدك طرق التخلص منها بنفسك ؟
يمكن أن تؤثر الرطوبة على كل شيء في الغرفة، وغالباً ما تؤثر على شقة أو فيلا بأكملها. قد تتطلب جميع الأسطح والأثاث والحلي والملابس والأحذية والأغراض الشخصية العلاج.
"قالت مايري ماكير إن استخدام منتج من السوبر ماركت غالباً ما يكون كافياً إذا كان العفن موجوداً على بلاط الحمام. يمكن أيضاً استبدال السيليكون في الأحواض والحمامات. ومع ذلك، فإن اللجوء إلى طرق 'التخلص منها بنفسك' لن يكون فعالاً إذا كانت الإصابة شديدة."
"لن تتمكن أعمال التخلص منها بنفسك من إزالة العفن عن سقف من الجبس أو حائط من الخرسانة. يجب قطع الجبس المتعفن واستبداله بآخر جديد. وعند التعامل مع حائط أو سقف من الخرسانة، فإن الطلاء فوقه ببساطة، حتى باستخدام طلاء مضاد للفطريات، ليس حلاً؛ يجب عليك أولاً قتل العفن وإزالته."
"على سبيل المثال، قد يؤدي تسرب المياه أسفل الحوض إلى إتلاف خزانة واحدة أو أكثر. وفي كثير من الحالات، قد تحتاج الألواح أو الخزانات بالكامل إلى الاستبدال، على الرغم من أنه يمكن عادةً إعادة استخدام الأبواب بعد المعالجة المناسبة. وإذا قمت بتثبيت خزانة جديدة بجوار حائط رطب، فستواجه نفس المشكلة في المستقبل، حيث ستمتص الخزانة الجديدة الرطوبة من الحائط، مما قد يؤدي إلى تطور إصابة جديدة بالعفن. بالإضافة إلى ذلك، يجب معالجة كل ما هو مخزن في الخزائن والأدراج أيضاً، مما يجعل هذه العملية غير عملية بالنسبة لنهج 'التخلص منها بنفسك'."
ترك مكيف الهواء يعمل
إن ترك الفيلات أو الشقق خالية من السكان وبدون تكييف الهواء خلال فصل الصيف يمكن أن يؤدي إلى خلق بيئة رطبة تعزز نمو العفن، مما قد يضر بالصحة.
"واقترح دينيش ضبط مكيف الهواء على درجة حرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية أثناء الإجازة. استخدم خيار المروحة فقط مع منظم حرارة قابل للبرمجة، أو حدد وضع مكيف الهواء مع ميزة القطع التلقائي. تساعد هذه الإعدادات الموصى بها في منع تراكم الرطوبة ونمو العفن اللاحق، كما أنها تساهم في توفير فواتير الكهرباء. يُنصح أيضاً بترك أبواب غرف النوم والمطابخ مفتوحة لتسهيل دوران الهواء."
"ولمنع العفن وضمان بيئة داخلية صحية، فإننا نوصي بشدة بالتنظيف العميق الاحترافي المنتظم لأنظمة تكييف الهواء، وفي الحالات الشديدة، إزالة العفن" قال هشام.
وفي معرض حديثه عن الضغوط التي مر بها، قال مودلي: "كانت هذه التجربة الأصعب التي مررت بها منذ انتقالي إلى الإمارات العربية المتحدة. إن خسارة الكثير مما أملكه أمر مفجع، وكانت المحنة برمتها مدمرة مالياً.
"لقد بقيت في الفندق حتى أكمل المتخصصون تطهير جميع متعلقاتي. وعلى الرغم من تنظيف وتطهير العفن المرئي، إلا أنني اكتشفت آثاراً خلف إطارات الجدران، وداخل الصناديق، وفي الخزائن، مما أدى إلى تدهور صحتي. كان خياري الوحيد هو الانتقال على الفور، ولكن للأسف لم أتلقَ أي دعم من مالك العقار."
الوقاية هي أفضل علاج
تحديد التسريبات وإصلاحها
إذا تعرضت الخزانة للتلف بسبب الماء، قم بإزالتها
قم بإغلاق ظهر الأثاث/الجوانب السفلية للأدراج وما إلى ذلك. ألواح الألياف متوسطة الكثافة غير المغلقة معرضة لنمو العفن
إدارة الرطوبة
يجب الحفاظ على الرطوبة الداخلية باستمرار أقل من 60% رطوبة نسبية (مقياس الرطوبة).
قالت ميري: "إن أحد المعدات الأساسية التي يجب أن يمتلكها الجميع هو جهاز قياس الرطوبة، والذي يساعدك على البقاء على دراية بمستويات الرطوبة الداخلية لديك. ضع جهاز قياس الرطوبة الخارجي في مكان يمكن رؤيته من الداخل حتى تتمكن من التحقق بسهولة من مستويات الرطوبة الخارجية."
"من المتوقع أن تتقلب مستويات الرطوبة على مدار اليوم، حيث سترتفع بشكل خاص خلال الليل. إذا كانت الرطوبة الخارجية أقل من 55%، فلا تتردد في فتح الأبواب والنوافذ للحصول على هواء نقي. ومع ذلك، إذا تجاوزت الرطوبة 55%، يُفضل إغلاق الأبواب والنوافذ للحفاظ على راحة الهواء داخل المنزل."
"الجهاز الثاني الذي ينبغي عليك الاستثمار فيه هو جهاز إزالة الرطوبة، ويفضل أن تكون سعته 30 لتراً. فالأجهزة الأصغر قد لا تكون قادرة على التعامل مع مستويات الرطوبة في الإمارات العربية المتحدة، إلا إذا كانت الغرفة صغيرة جداً. عند اختيار جهاز إزالة الرطوبة، تأكد من أنه مزود بمدخل لتوصيل خرطوم، مما يتيح تصريف الماء بشكل مستمر إلى مصرف الأرضية في الحمام أو المطبخ، حتى عندما تكون بعيداً."
اختتمت ميري حديثها قائلة: "العفن يضر بالصحة، لذا عند ظهور أي علامات عليه، يُنصح باستشارة المتخصصين. ومع ذلك، يمكنك القيام بالعديد من الإجراءات، كما ذُكر أعلاه، للمساعدة في تجنب تحوله إلى مشكلة أكبر."
يحدث العفن بشكل رئيسي بسبب:
تهوية سيئة
عدم وجود صيانة من قبل إدارة الممتلكات
تنظيف مكيف هواء رخيص/رديء
ملفات التيار المتردد القديمة، لم يتم استبدالها في الوقت المناسب
رطوبة
عدم تشغيل مكيف الهواء أثناء الإجازة مما يؤدي إلى تراكم الرطوبة وتكوين العفن
كيفية التعرف على العفن
"يمكن أن يكون العفن أسود أو أبيض أو مرقطاً، أو بأي لون تقريباً. وقد يظهر في شكل مسحوق أو كتلة قطنية أو ملمس مخملي. إذا لاحظت بقعة ولم تكن متأكداً مما إذا كانت مجرد بقعة قديمة أو بقعة من الأوساخ، إليك كيفية تحديد ما إذا كانت تشير إلى وجود مشكلة بالعفن."
- سيكون لها رائحة عفنة ترابية.
- هناك مصدر قريب للرطوبة، مع تعرض أقل للضوء.
- تلاحظ تشوهاً أو تشققاً أو تقشيراً في المادة التي تنمو عليها.
- قطرة من المبيض تفتح لونه في دقيقة أو دقيقتين.
- سوف يستمر العفن في النمو إذا لم يتم التحكم فيه، ولكن الأوساخ والبقع القديمة لن تنمو.
العفن وصحتك
إذا رأيت أو شممت رائحة العفن في منزلك، فهذا أمر مثير للقلق. يمكن لأي نوع من أنواع العفن أن يؤدي إلى مشاكل صحية محتملة ويجب معالجته على الفور. يبدأ العفن عادةً على شكل بقعة صغيرة ولكنه يمكن أن ينتشر بسرعة. يمكن أن يؤدي لمس أو استنشاق جراثيم العفن إلى ظهور أعراض تشبه الحساسية مثل:
سيلان الأنف واحتقانه
تهيج العين
العطاس
السعال
التهاب الحلق
طفح جلدي
صداع
صفير عند التنفس
احتقان الأنف
يمكن أن يؤدي التعرض للعفن أيضاً إلى إثارة أعراض الربو أو تفاقمها، بما في ذلك:
صفير عند التنفس
ضيق التنفس
سعال جاف وضيق في الصدر