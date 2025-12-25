70 دورية مرورية خلال احتفالات رأس السنة برأس الخيمة

أعلنت شرطة رأس الخيمة عن خطة أمنية ومرورية شاملة لضمان سلامة احتفالات العام الجديد 2026 في جميع أنحاء الإمارة، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من الدوائر والهيئات الحكومية ذات الصلة.

وأكدت الشرطة وضع تدابير أمنية ومرورية مكثفة لتغطية المناطق السياحية الرئيسية والمناطق ذات النشاط العالي في رأس الخيمة. حيث سيتم نشر أكثر من 70 دورية مرورية للحفاظ على انسيابية حركة المرور وضمان سلامة الزوار القادمين لحضور الاحتفالات.

وحثت شرطة رأس الخيمة الجمهور على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور واتباع تعليمات رجال الشرطة والمرور، مشددة على أن تعاون الجمهور يلعب دوراً حيوياً في تعزيز السلامة على الطرق والحفاظ على أمن السكان والزوار على حد سواء.

كما حذرت السلطات من الممارسات غير الحضارية خلال الاحتفالات، بما في ذلك استخدام بخاخات الزينة (الحفلات)، والقيادة المتهورة، والضجيج المفرط. وتم تشجيع الجمهور على الالتزام بإرشادات وتعليمات السلامة التي تهدف إلى حماية الجميع، وخلق أجواء احتفالية آمنة، وضمان نجاح الفعاليات والأنشطة، وعكس الصورة الإيجابية لدولة الإمارات خلال بداية العام الجديد.

وأكدت إدارة العمليات جاهزيتها الكاملة، مشيرة إلى أنه تم نشر معدات متطورة وتقنيات حديثة وكوادر مؤهلة في غرفة العمليات.

وتم تذكير أفراد الجمهور بالاتصال بغرفة العمليات المركزية على الرقم 999 في حالات الطوارئ، أو الرقم 901 للحالات غير الطارئة، وذلك على مدار الساعة.