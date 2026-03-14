70 ألف زائر يرسمون لوحة فرح وأمان في فعاليات "رمضان في العين"

وأكدت ميثة الكويتي، رئيس قسم الفعاليات في بلدية مدينة العين أن فعالية رمضان في العين هدفت إلى تعزيز الروابط المجتمعية وإحياء العادات والتقاليد المرتبطة بالشهر الفضيل، إلى جانب توفير مساحة ترفيهية وثقافية تجمع أفراد المجتمع في أجواء تعكس أصالة التراث الإماراتي.

وأضافت أن الفعاليات تضمنت برامج وورش عمل تعليمية ومسابقات ثقافية، إلى جانب عروض فنية وتراثية جذبت الزوار وأسهمت في إثراء تجربة الحضور طوال أيام الشهر الكريم.

وأشارت الكويتي إلى أن الإقبال الكبير الذي شهدته الفعاليات يعكس نجاحها في استقطاب الزوار وتلبية تطلعات المجتمع، مؤكدة استمرار العمل على تطوير هذه الفعاليات في الأعوام المقبلة لتكون أكثر تنوعًا وشمولية.

واختُتمت فعاليات “رمضان في العين” وسط إشادة واسعة من الزوار بالمستوى التنظيمي والأنشطة المقدمة، التي أسهمت في خلق أجواء رمضانية مميزة، ورسخت مكانة مدينة العين كوجهة ثقافية ومجتمعية بارزة خلال الشهر الفضيل.