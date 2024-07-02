7 يوليو عطلة رأس السنة الهجرية وإجازة مدفوعة للقطاع الخاص
تم الإعلان عن أنّ يوم الثلاثاء 7 يوليو سيكون إجازة مدفوعة الأجر لموظفي القطاع الخاص في الإمارات.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن عطلة رأس السنة الهجرية التي تصادف يوم الأحد. ويوافق هذا التاريخ في التقويم الإسلامي الفاتح من محرم، وهو بداية العام الهجري الجديد، 1446 هجري.
كما أعلنت دول أخرى مثل عمان عن عطلة رأس السنة الهجرية لموظفي القطاعين العام والخاص في 7 يوليو، مما يعني أنّ عطلة نهاية أسبوع ستكون طويلة لموظفي الحكومة وشركات القطاع الخاص الذين يعملون بنظام أسبوع عمل مدته 5 أيام.
وينتظر السكان عطلتان متبقيتان قبل نهاية العام في دولة الإمارات ، بما في ذلك عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف. وستحتفل الدولة أيضاً باليوم الوطني بعطلة نهاية أسبوع طويلة، وهي آخر عطلة رسمية في العام.
وذلك بحسب قائمة الإجازات لعام 2024 التي أعلنها مجلس الوزراء في الدولة. العطلات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تضاف إلى 30 يوم إجازة سنوية يمكن للموظفين أخذها خلال العام.