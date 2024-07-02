7 يوليو عطلة رأس السنة الهجرية وإجازة مدفوعة للقطاع الخاص

تم الإعلان عن أنّ يوم الثلاثاء 7 يوليو سيكون إجازة مدفوعة الأجر لموظفي القطاع الخاص في الإمارات.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن عطلة رأس السنة الهجرية التي تصادف يوم الأحد. ويوافق هذا التاريخ في التقويم الإسلامي الفاتح من محرم، وهو بداية العام الهجري الجديد، 1446 هجري.

كما أعلنت دول أخرى مثل عمان عن عطلة رأس السنة الهجرية لموظفي القطاعين العام والخاص في 7 يوليو، مما يعني أنّ عطلة نهاية أسبوع ستكون طويلة لموظفي الحكومة وشركات القطاع الخاص الذين يعملون بنظام أسبوع عمل مدته 5 أيام.