7 وجهات جديدة لـ"الاتحاد للطيران" في دول التعاون وآسيا والقوقاز

أعلنت الاتحاد للطيران، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم الثلاثاء عن إطلاق سبع وجهات جديدة في منطقة الخليج وأوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى لتوسيع شبكتها كجزء من استراتيجيتها لجلب المزيد من حركة المرور المباشرة من نقطة إلى نقطة إلى أبوظبي.
وتشمل الوجهات الجديدة ألماتي في كازاخستان، وباكو في أذربيجان، وبوخارست في رومانيا، والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، وتبليسي في جورجيا، وطشقند في أوزبكستان، ويريفان في أرمينيا.
ومن المقرر طرح تذاكر الرحلات للبيع خلال الأيام القليلة المقبلة، وستبدأ الخدمات في مارس 2026، على أن تبدأ المدينة المنورة في العمل في نوفمبر 2025.
وترفع هذه الإضافات الأخيرة إجمالي عدد وجهات الاتحاد للطيران الجديدة إلى 27 وجهة بحلول عام 2025، وذلك عقب الإعلانات السابقة عن مسارات على مدار العام وخدمات موسمية.
قال أنتونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "هدفنا واضح: نريد جذب المزيد من المسافرين مباشرةً إلى أبوظبي. تربطنا هذه الرحلات الجديدة بمناطق سريعة النمو وغنية ثقافيًا، وستساهم في تحفيز الطلب على السياحة والتجارة في عاصمة الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف: "مع هذه الإضافات السبع، تكون الاتحاد للطيران قد أطلقت 27 وجهة جديدة في عام واحد، وهو إنجاز رائع يعكس طموحنا والتزامنا بنمو أبوظبي".
أطلقت الاتحاد للطيران رحلاتها الافتتاحية إلى أربع وجهات جديدة هذا العام - براغ، وارسو، سوتشي وأتلانتا - ومن المقرر أن تضيف 13 مسارًا آخر قبل نهاية العام.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من كشف الاتحاد للطيران عن ثلاث وجهات صيفية موسمية جديدة لعام 2026: كراكوف في بولندا، وصلالة في سلطنة عمان، وكازان في روسيا، وجميعها جاهزة للعمل خلال أشهر الذروة للسفر.