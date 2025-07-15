7 وجهات جديدة لـ"الاتحاد للطيران" في دول التعاون وآسيا والقوقاز

أعلنت الاتحاد للطيران، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم الثلاثاء عن إطلاق سبع وجهات جديدة في منطقة الخليج وأوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى لتوسيع شبكتها كجزء من استراتيجيتها لجلب المزيد من حركة المرور المباشرة من نقطة إلى نقطة إلى أبوظبي.