7 مواد خطيرة تجنب تركها في سيارتك خلال فصل الصيف

يزداد خطر وقوع حوادث السيارات خلال فصل الصيف في دولة الإمارات بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وفي حين أن انفجار الإطارات غالباً ما يكون السبب الرئيسي للحوادث خلال هذا الوقت، إلا أن بعض الحوادث المؤسفة الأخرى قد تكون مميتة مثل "حوادث الحريق"، ويكون أغلبها ناتج عن إهمال السائقين لتدابير السلامة والوقاية.

وفيما يلي سبعة عناصر قابلة للاشتعال إذا تركت في السيارة خلال أشهر الحر: