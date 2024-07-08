7 مواد خطيرة تجنب تركها في سيارتك خلال فصل الصيف
يزداد خطر وقوع حوادث السيارات خلال فصل الصيف في دولة الإمارات بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وفي حين أن انفجار الإطارات غالباً ما يكون السبب الرئيسي للحوادث خلال هذا الوقت، إلا أن بعض الحوادث المؤسفة الأخرى قد تكون مميتة مثل "حوادث الحريق"، ويكون أغلبها ناتج عن إهمال السائقين لتدابير السلامة والوقاية.
وفيما يلي سبعة عناصر قابلة للاشتعال إذا تركت في السيارة خلال أشهر الحر:
العبوات المضغوطة
البطاريات
أجهزة تخزين الطاقة
معقم اليدين
العطور
اسطوانات الغاز
الولاعات
معظم هذه المواد قابلة للاشتعال، وعند تعرضها للشمس قد تتسبب في اشتعال النيران في السيارة.
نصحت شرطة أبوظبي سائقي السيارات بالاحتفاظ دائماً بمطفأة حريق وحقيبة إسعافات أولية في السيارة، وهو أمر مهم لسلامة السائق وكذلك سلامة الآخرين على الطريق.
وبما أن المركبات تحتوي على عناصر قابلة للاشتعال مثل الوقود السائل والزيوت والمكونات الداخلية مثل البلاستيك والمطاط وغيرها، فمن الضروري إجراء فحوصات دورية للسيارة تجنباً لأي حوادث.