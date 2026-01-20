7 من كل 10 مقيمين في الإمارات يخططون لشراء عقار

ومع ذلك، حذر خبراء العقارات من التقليل من شأن المبلغ النقدي المطلوب مقدمًا لشراء عقار، حيث يلزم عادةً حوالي 25 إلى 30 بالمائة من قيمة المنزل لتغطية الدفعات الأولى والرسوم المتعلقة بالمعاملات التي لا يمكن تمويلها من خلال الرهن العقاري. وبينما أدت أسعار الفائدة المخفضة وفترات القروض الأطول إلى تحسين القدرة على تحمل التكاليف بمرور الوقت، يظل الإنفاق الأولي تحديًا رئيسيًا. وقد استجاب المطورون بتقديم هياكل دفع أكثر مرونة، بما في ذلك مبالغ حجز مخفضة، وخطط دفع بعد التسليم، وفي بعض الحالات، خيارات الإيجار للتملك بهدف تسهيل الانتقال من الإيجار إلى التملك.