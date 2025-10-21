7 من أكبر الفائزين المقيمين بجوائز اليانصيب في الإمارات

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة حالة من الترقب والترقب بعد الإعلان عن أول فائز بالجائزة الكبرى في البلاد والتي تبلغ قيمتها 100 مليون درهم، يوم السبت، في يانصيب الإمارات العربية المتحدة.
في حين لم يتم الكشف إلا عن تفاصيل جزئية عن الفائز باليانصيب في الإمارات العربية المتحدة ولم يعلن الشخص عن الجائزة علنًا بعد، فقد شهدت الإمارات العديد من القصص عن المكاسب غير المتوقعة للمغتربين المحظوظين على مر السنين.
وفيما يلي بعض من أكبر الجوائز الكبرى التي تم الفوز بها في الإمارات العربية المتحدة:
100 مليون درهم
حققت يانصيب الإمارات العربية المتحدة تاريخاً مساء السبت بالإعلان عن أول جائزة كبرى بقيمة 100 مليون درهم، وهي الأكبر في تاريخ اليانصيب في البلاد.
أرقام الأيام الفائزة كانت 25، 18، 29، 11، 7، 10، ورقم الشهر كان 11.
50 مليون درهم
في أكتوبر 2021، تدفقت الثروة على جونيد رانا، وهو سائق باكستاني سابق يكسب أقل من 6000 درهم شهريًا، عندما فاز بمبلغ 50 مليون درهم في سحب مباشر على جائزة مَحْزُوز.
وقال جنيد، المقيم في دبي، إنه دخل السحب في اللحظة الأخيرة وكان القرار الذي غيّر حياته إلى الأبد.
وعلم الأب، الذي كانت زوجته حاملاً بطفلهما الثالث في ذلك الوقت، بفوزه أثناء حديثه مع أحد زملائه بعد العمل.
30 مليون درهم
وفي وقت سابق من هذا العام، في يناير/كانون الثاني 2025، أصبحت مانو موهانان، وهي ممرضة هندية تعمل في البحرين، الفائزة في سحب التذكرة الكبرى الذي بلغت قيمته 30 مليون درهم.
مانو، الذي تقاسم الجائزة مع 16 صديقًا، كان يشتري التذاكر منذ أكثر من خمس سنوات. رقمه الفائز، 535948، جاء من إحدى التذاكر المجانية المُقدمة ضمن عرض ترويجي.
25 مليون درهم
فاز العديد من المشاركين بجوائز كبرى بلغت قيمتها 25 مليون درهم إماراتي في سحوبات الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة.
في يوليو 2025، فاز محمد ناصر بلال، وهو كهربائي بنغلاديشي مقيم في الإمارات العربية المتحدة منذ 14 عامًا، بمبلغ 25 مليون درهم إماراتي بعد شراء تذكرة مع مجموعة من أصدقائه. وقال الرجل البالغ من العمر 43 عامًا إن الفوز المشترك كان يفوق الخيال.
في ديسمبر ٢٠٢٤، فاز أرافيند أبوكوتان، وهو بائع هندي مقيم في الشارقة، بمبلغ ٢٥ مليون درهم إماراتي من تذكرة مجانية. كان يتسوق عندما اتصل به صديقه ليخبره بفوزه. وتبين أن التذكرة، التي تقاسمها ٢٠ صديقًا، هي التذكرة الفائزة.
وبعد بضعة أشهر فقط، في مايو 2025، فاز تاج الدين عليار كونجو، وهو مهاجر هندي يبلغ من العمر 61 عامًا من ولاية كيرالا، بالجائزة الكبرى نفسها بعد خمسة أشهر فقط من المحاولة. وكان هو و15 شخصًا آخر قد تعهّدوا بالتبرع بسهم واحد من الجائزة للأعمال الخيرية، ووفوا بوعدهم على الفور.
20 مليون درهم
فاز سابوج ميا أمير حسين ديوان، وهو خياط بنغلاديشي يقيم في دبي منذ 18 عامًا، بالجائزة الكبرى لليانصيب الكبير، البالغة 20 مليون درهم إماراتي، في أغسطس 2025. وكانت هذه أول مرة يشتري فيها تذكرة.
فاز بنغلاديشي آخر، جهانجير ألوم، بجائزة قدرها 20 مليون درهم إماراتي في مارس 2025. ولم يستلم الجائزة لأنه كان يؤدي صلاة التراويح. وقال لصحيفة "خليج تايمز" : "شعرتُ أن دعواتي استُجيبت في نصف ساعة فقط".
15 مليون درهم
بالنسبة لسانديب كومار براساد، وهو فنيّ يبلغ من العمر 30 عامًا من ولاية أوتار براديش، كان الخبر أشبه بالحلم. فقد فاز المقيم في دبي بـ 15 مليون درهم إماراتي في سبتمبر 2025 بعد شراء تذكرته قبل أسبوعين فقط.
10 مليون درهم
في يوليو 2024، فاز رايسور رحمان، الرئيس التنفيذي لشركة إس آي جلوبال في دبي، بـ 10 ملايين درهم في سلسلة 264 من جوائز بيج تيكيت. وقال رجل الأعمال إنه أقنعه أحد الأصدقاء بتجربة حظه.
وفي سحب آخر، فاز كاثر حسين، عامل مغسلة سيارات في الشارقة براتب شهري قدره 1500 درهم، بنفس المبلغ في عام 2022. وكان قد أغلق هاتفه أثناء عطلته في الهند، لكنه كان يشاهد السحب على الهواء مباشرة عندما ظهر اسمه.