7 مليونيرات جدد في "دبي للتسوق"عبر جوائز متعددة
بفضل تاريخه الغني بالجوائز الاستثنائية واللحظات المدهشة التي أسرت الحالمين دائماً، أعلن مهرجان دبي للتسوق السنوي عن جوائز رائعة للاحتفال بالذكرى الثلاثين لانطلاقته.
يشهد موسم هذا العام فوز سبعة أشخاص بلقب المليونيرات، وتقديم جوائز ضخمة لا حصر لها تبلغ قيمتها الإجمالية 50 مليون درهم إماراتي من خلال السحوبات الكبرى على مستوى المدينة والعروض الترويجية بالتجزئة.
قم بإلقاء نظرة على السحوبات والعروض الترويجية هنا:
مليونيرمهرجان دبي للتسوق VISA DIB
يستمر هذا السحب حتى 12 يناير ويتيح فرصة الفوز بجائزة مذهلة قدرها مليون درهم إماراتي من خلال إنفاق 500 درهم فقط باستخدام بطاقة الخصم أو الائتمان فيزا من بنك دبي الإسلامي في المتاجر المشاركة في مهرجان دبي للتسوق. كما أن المشاركات غير محدودة.
السحب الكبير لمهرجان دبي للتسوق
تستمر فعاليات المهرجان حتى 12 يناير، وتتيح الفرصة للفوز بجوائز كبيرة طوال المهرجان، حيث يتم الإعلان عن فائز كل يوم. تشمل الجوائز المذهلة مفاتيح موديلات نيسان الجديدة مثل إكس تريل، وإكستيرا، وكيكس، وألتيما، وسفاري، بالإضافة إلى 100 ألف درهم نقداً.
وستتوفر التذاكر، التي يبلغ سعرها 100 درهم فقط، في محطات خدمة إينوك ومتاجر زووم والقرية العالمية وأكشاك مختارة في مختلف أنحاء المدينة. كما سيدخل كل حامل تذكرة في سحب أسبوعي حصري للفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارة نيسان باترول فاخرة.
سيُتوج برنامج المكافآت "تكت30" فائزاً بتذكرة مهرجان دبي للتسوق الذهبية بحلول 12 يناير، حيث سيحصل كل فائز على جائزة قدرها 10,000 درهم. وللمشاركة في السحب، يتعين على المتسوقين ربط بطاقات الخصم أو الائتمان من "فيزا" أو "ماستر كارد" بتطبيق "تكت" والتسوق لدى الشركاء المشاركين. تشمل الوجهات المشاركة سيتي ووك، ودبي هيلز مول، وجميرا بيتش ريزيدنس، إلى جانب علامات تجارية بارزة مثل ديكاتلون، فيرجن ميجاستور، ومطاعم جميرا، ودور سينما روكسي.
مليون درهم نقداً
سيحظى أحد المتسوقين المحظوظين بفرصة الفوز بالجائزة الكبرى البالغة مليون درهم نقداً، وذلك خلال مهرجان دبي للتسوق هذا العام في مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم حتى 12 يناير. يمكن للعملاء دخول السحب عند إنفاق 300 درهم في مول الإمارات، أو سيتي سنتر مردف، أو سيتي سنتر ديرة، مع ضرورة مسح الإيصالات عبر تطبيق شير ريوردس"SHARE Rewards".
مليونير مدهش وبلو
يستمر هذا السحب حتى 12 يناير، ويمنح المتسوقين فرصة يومية للفوز بمليون نقطة "مكافأة زرقاء"، ما يعادل 10,000 درهم، خلال مهرجان دبي للتسوق. يمكن للمتسوقين دخول السحب عند إنفاق 300 درهم أو أكثر في دبي فستيفال سيتي مول.
"سكاي واردز" طيران الإمارات كل يوم
تمنح مسابقة "مليونير سكاي واردز" فرصة مميزة للفوز بجوائز "مليونيرالأميال" حتى 16 يناير. يُدخل المشاركون تلقائياً في المسابقة عند إجراء عمليات شراء لدى شركاء "سكاي واردز ايفري دي"، مع فرصة إضافية للدخول في السحب مقابل كل 100 درهم يتم إنفاقها. تُجرى السحوبات أسبوعياً، حيث يفوز 10 مشاركين بـ 30,000 ميل، بينما يحظى عضو محظوظ واحد بفرصة الفوز بمليون ميل في كل سحب.
اينوك
سيحصل المتسوقون من إينوك الذين يشترون باقة "وينر باك" مقابل 10 دراهم فقط على فرصة للفوز بمبلغ 10,000 درهم يومياً، أو بطاقات هدايا "تهاني" بقيمة 1,500 درهم، أو حتى سيارة نيسان. أما أولئك الذين ينفقون 25 درهماً في زووم، أو 50 درهماً في أوتو برو، أو يشترون خدمة في أي بي VIP في "تسجيل"، فسيدخلون في سحوبات للفوز بمبلغ 100,000 درهم يومياً، أو بطاقات هدايا "تهاني" بقيمة 1,500 درهم، أو سيارة نيسان. تشمل الجوائز الإضافية 50,000 درهم نقداً مقدمة من " دبي الحلم". ويضاعف شراء باقة "وينر باك" فرص الفوز ثلاث مرات.
إيماكس
سيحظى ثلاثون عميلاً من عملاء "إيماكس" الذين ينفقون 2500 درهم إماراتي أو أكثر بفرصة استعادة قيمة فواتيرهم في شكل بطاقات هدايا بقيمة 2500 درهم إماراتي، قابلة للاسترداد حتى 30 أبريل 2025 في جميع متاجر "إيماكس" في أنحاء المدينة.
سيحصل حاملو بطاقات بنك أبوظبي التجاري على قسائم سفر بقيمة 1600 درهم إماراتي عند إنفاق 4000 درهم إماراتي عبر موقع AkbarTravels.com، بينما سيتمتعون أيضاً بخصم نقدي بقيمة 200 درهم إماراتي. كما يمكن للمتسوقين الاستفادة من عروض مذهلة على الهواتف المحمولة وأجهزة التلفاز وغيرها، مع توفير يصل إلى 3000 درهم إماراتي على مناطق الجذب السياحي مثل "سكاي دايف دبي" و"دبي أكواريوم".
الإيصال المحظوظ
يستمر هذا العرض الترويجي حتى 25 ديسمبر ويتيح للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر في 10 علامات تجارية مشاركة فرصة للفوز بـ 30 جائزة كل يوم، مما يعني 300 فائز على مدار 10 أيام.
تسوق واربح من مجموعة مراكز التسوق في دبي
تستمر هذه الحملة الترويجية حتى 11 يناير، وتتيح للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم في مراكز التسوق فرصة المشاركة في سحوبات يتم اختيار ستة فائزين فيها كل أسبوع. سيحصل الفائزون على جوائز تتراوح قيمتها بين 10,000 درهم و33,000 درهم، بإجمالي جوائز نقدية تصل إلى مليون درهم.
يمكن للمتسوقين في مجموعة دبي للمجوهرات الاستمتاع بامتيازات حصرية مثل قسائم هدايا المجوهرات أو العملات الذهبية عند إجراء عمليات الشراء، مثل شراء مجوهرات ألماسية بقيمة 5000 درهم. تشمل العروض الخاصة أيضاً "اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً" على مجوهرات اللؤلؤ والألماس المختارة، بالإضافة إلى عدم خصم أي مبالغ على عمليات استبدال الذهب القديم.
ستتكون السحوبات الأسبوعية من أربعة فائزين بربع كيلو ذهب وإجمالي 20 فائزاً بربع كيلو ذهب لكل منهم. ستقام السحوبات في 13 و20 و27 ديسمبر، وفي 3 و12 يناير.