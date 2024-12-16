7 مليونيرات جدد في "دبي للتسوق"عبر جوائز متعددة

تستمر فعاليات المهرجان حتى 12 يناير، وتتيح الفرصة للفوز بجوائز كبيرة طوال المهرجان، حيث يتم الإعلان عن فائز كل يوم. تشمل الجوائز المذهلة مفاتيح موديلات نيسان الجديدة مثل إكس تريل، وإكستيرا، وكيكس، وألتيما، وسفاري، بالإضافة إلى 100 ألف درهم نقداً.

وستتوفر التذاكر، التي يبلغ سعرها 100 درهم فقط، في محطات خدمة إينوك ومتاجر زووم والقرية العالمية وأكشاك مختارة في مختلف أنحاء المدينة. كما سيدخل كل حامل تذكرة في سحب أسبوعي حصري للفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارة نيسان باترول فاخرة.