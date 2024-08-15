7 كتب سنوياً معدل القراءة في الإمارات
أفاد مسح وطني أن سكان الإمارات، مواطنين ووافدين، يقرؤون المزيد من الكتب، حيث أنهى الشخص البالغ في المتوسط سبعة كتب سنوياً في عام 2023. ويمثل هذا الرقم زيادة عن متوسط ستة كتب في عام 2021.
وأصدرت وزارة الثقافة اليوم الخميس نتائج مؤشر القراءة الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة 2023، وهو مسح سنوي يهدف إلى تقييم عادات القراءة في الدولة. وتعد الدراسة جزءاً من مهمة الدولة لجعل القراءة أسلوب حياة بحلول عام 2026.
وبالإضافة إلى الانتهاء من قراءة المزيد من الكتب، يميل المزيد من القراء في الإمارات العربية المتحدة إلى المحتوى عبر الإنترنت. وفي الواقع، يقرأ 90.4% منهم على منصات التواصل الاجتماعي، مقابل 88.1% في عام 2021.
ويتم الحصول على مواد القراءة من مصادر مختلفة أيضًا.
ويحصل نحو 53.4% من المشاركين على كتبهم من خلال عمليات الشراء عبر الإنترنت، في حين يذهب 27.6% منهم إلى معارض الكتب، ويشتري 28.3% منهم أغلفة كتبهم من المكتبات. ويقترض نحو 18.6% منهم الكتب، ويلجأ 7.7% منهم إلى مصادر أخرى.
ويقارن هذا بأرقام عام 2021 التي بلغت 43.6% من المشتريات الإلكترونية، و37.6% من معارض الكتب، و32.3% من منافذ البيع، و18.4% من استعارة الكتب، و8% من مصادر أخرى.
وعند سؤالهم عن الدافع وراء القراءة، قال نحو 53.5% من المشاركين إنهم يستمتعون بهذه العادة فقط، في حين قال 50.5% إنهم فعلوا ذلك بسبب احتياجاتهم إلى المعلومات. وذكر نحو 24.3% أن الدافع المهني هو الدافع، وقال 31% إن وجود بيئة مناسبة ساعدهم على القراءة.
في المقابل، كانت الأسباب التي تحفز الأفراد على القراءة في عام 2021 هي: 55.1 في المائة للاستمتاع؛ و47.6 في المائة لاحتياجات المعلومات؛ و21.8 في المائة للدافع المهني؛ و20.6 في المائة لتوفر البيئة المناسبة.
إثراء الثقافة والمعرفة
وقال وكيل وزارة الثقافة مبارك الناخي: "إن مؤشر القراءة الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة يعكس حرص قيادتنا على إثراء الثقافة والمعرفة لدى كافة شرائح المجتمع الإماراتي".
وشمل الاستطلاع أكثر من 3800 مواطن ومقيم من مختلف أنحاء الإمارات، و150 كاتباً، وأكثر من 1700 طالب، وأكثر من 3900 معلم وأولياء أمور. وتم فحص عاداتهم وتفضيلاتهم في القراءة، سواء التقليدية أو المبتكرة، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وقالت حنان أهلي، مدير عام مركز الإمارات للإحصاء: «تم تنفيذ المسح الميداني لمؤشر القراءة الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بناءً على المعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة في العمل الإحصائي، والتي ضمنت تقديم نتائج وبيانات إحصائية شاملة ودقيقة وعالية الجودة».
اللغات المفضلة
وفيما يتعلق بتفضيلات لغة القراءة، كانت النسب في عام 2023 هي 51% للغة الإنجليزية؛ و24.6% للغة العربية حصرياً؛ و12.4% للغة العربية ولغات أخرى؛ و1.1% للغة الفرنسية؛ و6.4% للغات أخرى.
وفي عام 2021، بلغت الأرقام 47.7 في المائة للغة الإنجليزية؛ و26.6 في المائة للغة العربية حصرياً؛ و12.1 في المائة للغة العربية ولغات أخرى؛ و1.2 في المائة للغة الفرنسية؛ و5.8 في المائة للغات أخرى.