7 كتب سنوياً معدل القراءة في الإمارات

ويحصل نحو 53.4% من المشاركين على كتبهم من خلال عمليات الشراء عبر الإنترنت، في حين يذهب 27.6% منهم إلى معارض الكتب، ويشتري 28.3% منهم أغلفة كتبهم من المكتبات. ويقترض نحو 18.6% منهم الكتب، ويلجأ 7.7% منهم إلى مصادر أخرى.

ويقارن هذا بأرقام عام 2021 التي بلغت 43.6% من المشتريات الإلكترونية، و37.6% من معارض الكتب، و32.3% من منافذ البيع، و18.4% من استعارة الكتب، و8% من مصادر أخرى.