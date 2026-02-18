7 قنوات ذكية تفتحها دبي لإغاثة أطفال العالم في رمضان

في شهر رمضان الحالي، وبينما تسعى دبي لجمع ما لا يقل عن مليون درهم لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الجوع، يمكن لسكان دولة الإمارات ومؤسساتها المساهمة في الحملة من خلال سبع قنوات سهلة. ومن المتوقع أن تعمل هذه القنوات، التي تتنوع ما بين المواقع الإلكترونية ومراكز الاتصال، على تسهيل الأمر على الراغبين في المساهمة في قضية نبيلة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أعلن يوم الجمعة عن حملة "حافة الحياة" الرمضانية، التي تهدف إلى إنقاذ 5 ملايين طفل دون سن الخامسة من خطر الجوع.

تُعلي هذه الحملة، التي تعزز قيم العطاء والتعاطف، تركيزاً خاصاً على الأطفال الذين يواجهون خطر الجوع في المجتمعات الأكثر هشاشة في العالم، لا سيما في مناطق الكوارث الطبيعية والنزاعات؛ حيث تشير الإحصاءات إلى أن خمسة أطفال دون سن الخامسة يموتون بسبب سوء التغذية والجوع حول العالم كل دقيقة. وتهدف الحملة، التي تعمل تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى تنفيذ برامج مستدامة تساعد في مكافحة جوع الأطفال.

يتم تنظيم الحملة بالشراكة مع "اليونيسف"، ومنظمة "إنقاذ الطفولة"، ومؤسسة صندوق استثمار الأطفال (CIFF)، ومنظمة "العمل ضد الجوع". وفيما يلي الطرق السبع للمساهمة في البرنامج:

1. الموقع الإلكتروني

يستقبل الموقع الإلكتروني لحملة "حافة الحياة" (www.edgeoflife.ae) تبرعات الأفراد والشركات والمؤسسات من داخل وخارج دولة الإمارات.

2. مركز الاتصال

يمكن التبرع لحملة "حافة الحياة" عبر مركز اتصال مخصص يمكن الوصول إليه عبر الرقم المجاني (8004999) بين الساعة 10 صباحاً و5 مساءً، طوال أيام الأسبوع بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.

3. التحويلات البنكية

يمكن تقديم المساهمات مباشرة من خلال التحويلات البنكية إلى رقم حساب الحملة الرسمي في مصرف الإمارات الإسلامي (IBAN: AE940340003708472909222) بالدرهم الإماراتي.

4. الرسائل النصية القصيرة (SMS)

يمكن تقديم تبرعات لمرة واحدة عبر الرسائل النصية بإرسال كلمة "LIFE" إلى الأرقام المخصصة من "دو" و"إي آند" (e&) وفق الصيغة التالية: أرسل كلمة "LIFE" إلى الرقم 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، وإلى 1035 للتبرع بـ 50 درهماً، وإلى 1036 للتبرع بـ 100 درهم، وإلى 1038 للتبرع بـ 500 درهم.

5. تطبيق "دبي الآن" (DubaiNow)

تتيح حملة "حافة الحياة" التبرع عبر تطبيق "دبي الآن"، تحت علامة التبويب "التبرعات"، حيث تتعاون "دبي الرقمية" مع الحملة لتسهيل المساهمات من داخل الدولة.

6. موقع YallaGive.com

يمكن للراغبين في المساهمة أيضاً تسجيل الدخول إلى موقع YallaGive.com والقيام بذلك تحت علامة التبويب "التبرعات". ويساعد إضافة القنوات الرقمية للمساهمة في توسيع نطاق الوصول المجتمعي للحملة ودعم أهدافها الإنسانية.

7. منصة "جود" (Jood)

يمكن التبرع لحملة "حافة الحياة" أيضاً من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد عبر منصة المساهمات المجتمعية في دبي "جود" (www.jood.ae). تتيح المنصة للأفراد والشركات والمؤسسات في القطاعين الخاص والعام، بالإضافة إلى المشاهير والمجتمعات والمجموعات الثقافية والرياضية والفنية، إطلاق حملات مصغرة عبر "جود"، لتشجيع الأصدقاء والزملاء والمتابعين على الانضمام والمشاركة.