"7 على 7": مبادرة تطوعية شتوية لـ زراعة الشعاب المرجانية وإصلاح قوارب الصيد في 7 إمارات

من زراعة الشعاب المرجانية في أعماق البحار، إلى طلاء الجدران العامة بألوان نابضة بالحياة، وإصلاح قوارب الصيد، وتقديم فحوصات طبية مجانية للعمال — تنتشر موجة جديدة من مبادرات التطوع المجتمعي في جميع أنحاء الإمارات.
تدعو هذه الفرص، الممتدة من أكتوبر إلى ديسمبر، السكان للمساهمة من خلال مشاريع عملية تجمع بين الرعاية البيئية، وحفظ التراث الثقافي، وتقديم الدعم الاجتماعي.
أطلقت وزارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات عبر منصة Volunteers.ae، وشركاء محليين في الشارقة، أول فعالية للمبادرة في 26 أكتوبر بعنوان "مدارس بوحي المجتمع" في مدرسة الأهلية الخيرية الخاصة بالشارقة.
صرّح محمد عبد الحميد الحوسني، مدير إدارة القيادة والتمكين في مؤسسة الإمارات، لـ "الخليج تايمز" بأن برنامج "سبع فرص في سبع إمارات" يهدف إلى استقطاب متطوعين من جميع الخلفيات والتخصصات.
وأشار: "ما يُميّز الإمارات هو الرغبة الحقيقية للمتطوعين — من المواطنين والمقيمين — في رد الجميل لوطنهم".
تشمل فرص التطوع ضمن مبادرة "7 على 7" ما يلي:
دبي: ورش عمل فنية لأصحاب الهمم في شاطئ "كايت بيتش"، احتفالاً بالإبداع في يوم العلم الإماراتي.
عجمان: فحوصات طبية مجانية للعمال بالشراكة مع مدينة خليفة الطبية، مما يعكس القيم الإنسانية للدولة.
رأس الخيمة: مساعدة المتطوعين للصيادين المحليين في إصلاح القوارب وتنظيف المناطق الساحلية للحفاظ على التراث البحري.
أم القيوين: تجميل ممشى "بيت متوحد" من خلال رسم الجداريات وتنسيق الحدائق لتعزيز المساحات المناسبة للعائلات.
دبا الفجيرة: سيقوم غواصون مُعتمدون بزراعة الشعاب المرجانية وإزالة المخلفات البحرية، وسيتم توثيق عملهم بواسطة مصورين تحت الماء.
أوضح الحوسني: "الفكرة هي توفير سبع فرص تطوعية مختلفة عبر الإمارات السبع، ما يسمح للمشاركين باختيار المجال الذي يناسب اهتماماتهم ومهاراتهم. ستُقام المبادرة سنوياً، وسيتم الإعلان عن مشاريع جديدة كل عام — تتراوح بين الأنشطة البيئية والرياضية والمجتمعية — بناءً على احتياجات المجتمع وتطلعات المتطوعين".
تهدف مبادرة "7 على 7"، التي تستمر من أواخر أكتوبر حتى ديسمبر 2025، إلى تعزيز الهوية الوطنية، وغرس حس الانتماء، وتنمية المسؤولية الاجتماعية المشتركة، مع تشجيع الإبداع والابتكار. ويتم تنفيذها بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية.
وأكد الحوسني: "كل متطوع قادر على إحداث فرق والمساهمة دون انتظار أي مقابل... نحن ملتزمون بضمان أن تكون لكل إمارة مبادرتها الخاصة، ونخطط للتوسع في مجالات مثل البيئة والتراث والفعاليات المجتمعية".
ستعلن الوزارة عن فرص التطوع القادمة عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي (@moceuae). ويمكن للمهتمين التسجيل عبر منصة Volunteers.ae.
هل ترغب في الحصول على قائمة شاملة لهذه الفرص مع تواريخها؟