"7 على 7": مبادرة تطوعية شتوية لـ زراعة الشعاب المرجانية وإصلاح قوارب الصيد في 7 إمارات

من زراعة الشعاب المرجانية في أعماق البحار، إلى طلاء الجدران العامة بألوان نابضة بالحياة، وإصلاح قوارب الصيد، وتقديم فحوصات طبية مجانية للعمال — تنتشر موجة جديدة من مبادرات التطوع المجتمعي في جميع أنحاء الإمارات.

تدعو هذه الفرص، الممتدة من أكتوبر إلى ديسمبر، السكان للمساهمة من خلال مشاريع عملية تجمع بين الرعاية البيئية، وحفظ التراث الثقافي، وتقديم الدعم الاجتماعي.

أطلقت وزارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات عبر منصة Volunteers.ae، وشركاء محليين في الشارقة، أول فعالية للمبادرة في 26 أكتوبر بعنوان "مدارس بوحي المجتمع" في مدرسة الأهلية الخيرية الخاصة بالشارقة.

"سبع فرص في سبع إمارات"

صرّح محمد عبد الحميد الحوسني، مدير إدارة القيادة والتمكين في مؤسسة الإمارات، لـ "الخليج تايمز" بأن برنامج "سبع فرص في سبع إمارات" يهدف إلى استقطاب متطوعين من جميع الخلفيات والتخصصات.

وأشار: "ما يُميّز الإمارات هو الرغبة الحقيقية للمتطوعين — من المواطنين والمقيمين — في رد الجميل لوطنهم".

تشمل فرص التطوع ضمن مبادرة "7 على 7" ما يلي: