7 سنوات عمرالطالب البنغالي المتوفى في حادث حتا لهباب
قال عم الطالب الذي لقي حتفه في الحادث الذي وقع على طريق حتا لهباب يوم الثلاثاء إنه يبلغ من العمر 7 سنوات فقط. وكان الطالب في الصف الثاني في إحدى مدارس دبي واحداً من بين 12 راكباً كانوا محشورين في السيارة التي انحرفت واصطدمت بحاجز حديدي وانقلبت.
ووصفه عمه بأنه كان لطيفاً ومهتما، وقال إن العائلة لا تزال غير متأكدة من كيفية وقوع الحادث.
وقال المواطن البنجلاديشي توحيد "ما زلنا غير متأكدين مما حدث، كانت السيارة مستأجرة وكان الأطفال في طريقهم إلى المنزل من المدرسة. قيل لنا إن السائق في السجن".
وأضاف أن شقيق الصبي الأصغر كان أيضاً في السيارة. وقال: "لقد تم إدخاله إلى المستشفى وخرج اليوم. إنه يبلغ من العمر ست سنوات. ولديهما أيضاً أخت أصغر سناً لا تبلغ من العمر ما يكفي للذهاب إلى المدرسة".
وفي بيان صحفي، قالت شرطة دبي إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع بسبب السرعة والإهمال وعدم الانتباه من جانب السائق، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة، وتوفي أحد الطلاب، فيما تم نقل الطلاب المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. ووصفت الشرطة طبيعة الإصابات بأنها خفيفة إلى متوسطة.
وقال توحيد إن الأسرة لا تعرف الطلاب الآخرين الذين كانوا في السيارة. وأضاف: "معظم الطلاب الآخرين كانوا من الجنسية الهندية ولم نكن نعرفهم، في الوقت الحالي، ينصب تركيزنا على إعادة جثمان ابن أخي إلى بنجلاديش، واليوم قمنا بكل إجراءات الإلغاء المطلوبة. لا يزال هناك بعض الأعمال الورقية المتبقية، لذا قد يستغرق الأمر يومين أو نحو ذلك".