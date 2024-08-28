7 سنوات عمرالطالب البنغالي المتوفى في حادث حتا لهباب

وقال توحيد إن الأسرة لا تعرف الطلاب الآخرين الذين كانوا في السيارة. وأضاف: "معظم الطلاب الآخرين كانوا من الجنسية الهندية ولم نكن نعرفهم، في الوقت الحالي، ينصب تركيزنا على إعادة جثمان ابن أخي إلى بنجلاديش، واليوم قمنا بكل إجراءات الإلغاء المطلوبة. لا يزال هناك بعض الأعمال الورقية المتبقية، لذا قد يستغرق الأمر يومين أو نحو ذلك".