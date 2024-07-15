7 خطوات للوقاية من تداعيات العواصف الرملية
مع بدء فصل الصيف الحارق في دولة الإمارات وتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية، يحث خبراء الصحة أفراد المجتمع على إعطاء الأولوية لصحتهم وسلامتهم.
وفيما يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع (MoHAP) عبر "إنستغرام" سكان الإمارات من احتمالية حدوث عدة عواصف رملية خلال هذا الموسم.
وتشيع العواصف الرملية خلال فصل الصيف، وقد تشكل مخاطر صحية على السكان الذين يتعرضون لها باستمرار، حيث يحمل الغبار الملوثات والمهيجات التي يمكن أن تكون ضارة.
وبما أنّ الدولة في ذروة فصل الصيف التي تبدأ في منتصف شهر يوليو، فقد نصحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع السكان باتباع الخطوات اللازمة لحماية أنفسهم من التأثيرات الضارة للغبار:
1. الحد من النزهات غير الضرورية
حثت الوزارة السكان على الحد من الأنشطة والنزهات الخارجية قدر الإمكان، لأنّ العواصف الرملية قد تسبب العديد من المشاكل الصحية وتؤثر سلباً على الجهاز التنفسي.
2. ارتداء الكمامة
ويُنصح السكان بارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، وقال خبراء الصحة سابقاً لصحيفة خليج تايمز أنّ العواصف الرملية قد تسبب الحساسية مثل حكة في الحلق وتهيج العين والحلق والجلد والسعال أو العطس.
3. ارتداء النظارات الشمسية
من المهم حماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة خلال فصل الصيف، خاصة بالنسبة للمقيمين الذين يعملون في الهواء الطلق، لأنهم أكثر عرضة للأضرار المتعلقة بالأشعة فوق البنفسجية، حيث يمكن أن يساهم التعرض للأشعة فوق البنفسجية بشكل كبير في أمراض العين مثل إعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD).
4. اتبع جدول الأدوية
نظراً لأنّ الظروف المتربة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الحالة الحالية للفرد، فمن المهم الالتزام بجدول الأدوية الموصوف لك.
5. احمل معك جهاز استنشاق للطوارئ
يمكن أن يكون الغبار ضاراً بشكل خاص للمجموعات التالية:
مرضى الربو
كبار السن
الأطفال
الأفراد الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية
الأفراد الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي
لذلك يُنصح بشدة بحمل جهاز الارذاذ للطوارئ خاصة عند الخروج من المنزل.
6. شرب الماء بانتظام
من المهم أن تبقى رطباً لتقليل مخاطر الجفاف. حيث يمكن أن يتسبب الجفاف في التعب والدوخة وحتى ضربة الشمس.
7. التحقق من الأحوال الجوية
إ السكان بالتحقق بانتظام من تحديثات الطقس حتى يكونوا مستعدين، من المهم معرفة الأساسيات التي يجب إحضارها والأنشطة التي يجب تجنبها، اعتماداً على حالة الطقس.