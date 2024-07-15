7 خطوات للوقاية من تداعيات العواصف الرملية

من المهم حماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة خلال فصل الصيف، خاصة بالنسبة للمقيمين الذين يعملون في الهواء الطلق، لأنهم أكثر عرضة للأضرار المتعلقة بالأشعة فوق البنفسجية، حيث يمكن أن يساهم التعرض للأشعة فوق البنفسجية بشكل كبير في أمراض العين مثل إعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD).