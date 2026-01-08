7 حوادث دراجات نارية تسفر عن 9 إصابات في مناطق رملية بأبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي يوم الخميس أنها استجابت لسبعة حوادث دراجات نارية في مناطق برية، أسفرت عن تسع إصابات تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة، وحثت السائقين على الالتزام باحتياطات السلامة أثناء القيادة في الطرق الوعرة.
وأضافت القوة الشرطية أن الحوادث، التي وقعت في مناطق رملية، كانت نتيجة للقيادة المتهورة وعدم الالتزام بمتطلبات السلامة.
ودعا ضابط شرطة في منطقة العين أولياء الأمور إلى مرافقة أبنائهم إلى المناطق التي يمارسون فيها ركوب الدراجات النارية — وخاصة المناطق الرملية غير المأهولة — في محاولة لمنع مثل هذه السلوكيات التي قد تؤدي إلى حوادث مرورية خطيرة.
وقال العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات، إنه يُحث سائقو الدراجات النارية على الالتزام الصارم بقواعد المرور وتعليمات السلامة، وارتداء الخوذات الواقية للحماية من إصابات الرأس، والتأكد من ارتداء ملابس ركوب الدراجات المناسبة.
وأضاف أن فحص صلاحية الدراجات النارية للسير لا يقل أهمية، بما في ذلك حالة الأضواء الأمامية والخلفية والإطارات. كما حُثوا على حمل حقيبة إسعافات أولية ومعدات واقية معتمدة دائماً.
ودعا البلوشي السائقين إلى خفض سرعتهم في المناطق المزدحمة واستخدام المسارات المخصصة فقط كما تشير اللوحات المرورية. وأكد أن الشرطة قد كثفت الرقابة والضبط المروري على الطرق الداخلية والخارجية لضبط مستخدمي الدراجات النارية المخالفين للقانون.