7 حوادث دراجات نارية تسفر عن 9 إصابات في مناطق رملية بأبوظبي

ودعا ضابط شرطة في منطقة العين أولياء الأمور إلى مرافقة أبنائهم إلى المناطق التي يمارسون فيها ركوب الدراجات النارية — وخاصة المناطق الرملية غير المأهولة — في محاولة لمنع مثل هذه السلوكيات التي قد تؤدي إلى حوادث مرورية خطيرة.