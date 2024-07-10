7 آلاف عرض متميز في"مفاجآت صيف دبي 2024"
تقدم دبي باقات موسمية حتى الأول من سبتمبر لمساعدة السكان على تحقيق أقصى استفادة من الموسم، ومع توفر 7000 عرض، يمكنك شراء عرض والحصول على الثاني مجاناً في المطاعم والمعالم السياحية والحدائق المائية وغيرها من الوجهات في جميع أنحاء الإمارة. ويمكنك الاستمتاع بـ"مفاجآت صيف دبي" مقابل 195 درهماً فقط التي تتيح عروضاً حصرية لمدة ثلاثة أشهر، بالنسبة لأولئك الذين لديهم أطفال، تقدم العديد من الفنادق مواقع لعب مجانية، مما يفسح المجال لجميع أفراد الأسرة لتوفير المال.
عروض للأزواج
ويمكن للأزواج الاستمتاع بصيف مليء بالذكريات الخاصة في دبي، مع مجموعة من العروض القيمة في مفاجآت صيف دبي، حيث يمكن للأزواج الاستمتاع بإقامات طويلة وخصومات كبيرة في المواقع التالية:
قصر الحبتور
هيلتون دبي الحبتور سيتي
سوفيتيل دبي جميرا بيك
فندق في كوريو كوليكشن باي هيلتون
من خلال حجز إقامة لمدة سبع ليال، يدفع الضيوف فقط مقابل خمس ليال في هذه المواقع، وتقدم فنادق مجموعة "أكور"، بما في ذلك "إيبيس وميركيور وموفنبيك ونوفوتال وبولمان وسويسوتال وأداجيو"، نفس العرض. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للضيوف تعزيز إجازتهم الرومانسية مع خصم بنسبة 25% على علاجات السبا.
في منتجع الحبتور بولو، يمكن للأزواج الإقامة لمدة ليلتين ودفع ثمن ليلة واحدة فقط عند حجز الجناح الأنيق.
وتقدم فنادق "روف" في جميع أنحاء المدينة خصماً مذهلاً للأزواج بنسبة 50% على حجوزات الغرف، مع تسعة فنادق للاختيار من بينها.
عروض للمقيمين
ويمكن للمقيمين الذين يبحثون عن عروض رائعة على الحجوزات الجماعية والإقامات الممتدة العثور على عروض استثنائية في المواقع التالية:
1. فندق ميلينيوم بلازا داون تاون، دبي بخصم 50% على الغرفة الثانية للحجوزات الجماعية.
2. ميليا ديزرت بالم بخصم 40% على الغرف.
3. منتجع أنانتارا النخلة دبي وجزر العالم أنانتارا دبي بخصم بنسبة 35% على الغرف والفلل، بالإضافة إلى خصم بنسبة 30% على خدمات السبا.
4. فندق الريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي بخصم 30% على الغرف.
5. فندق ومنتجع " ادريس"بخصم 30% على الغرف.
6. ميركيور دبي ديرة بخصم 30% على الغرفة.
7. إيبيس ستايلز دبي ديرة بخصم 30% على الغرف.
8. الشقق الفندقية أداجيو دبي ديرة بخصم 30% على الغرف.
9. جراند حياة دبي بخصم 20% على أسعار الغرف.
10. فندق نوفوتيل بر دبي بخصم 20% على أسعار الغرف.
11. سيرو وان زعبيل بخصم 20% على أسعار الغرف.
12. فندق إنديجو دبي داون تاون بخصم 20% على أسعار الغرف.
13. بانيان تري دبي، جزيرة بلوواترز بخصم 20% على أسعار الغرف والمطاعم والسبا للمقيمين والمواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
14. فنادق جميرا، باقات بخصم يصل إلى 20% على أسعار الغرف ووجبة إفطار مجانية وخصومات إضافية على الأنشطة:
- برج العرب جميرا.
- جميرا أبراج الإمارات.
- زعبيل هاوس ذا جرينز من جميرا.
15. ون آند أونلي رويال ميراج: عرض ادفع ليلة واحصل على ليلة ثانية مجاناً للمقيمين.
16. دبي فيرجن : أربع ليالٍ بسعر ثلاث، بالإضافة إلى قسيمة سبا بقيمة 200 درهم.
17. منتجع وسبا باب الشمس الصحراوي: خصومات على الإقامات في الغرف والأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى رصيد منتجع بقيمة 250 درهماً إماراتياً في اليوم.
18. سوفيتيل دبي النخلة: أسعار الغرف قيمة، خصم 20% على المطاعم والمنتجعات الصحية.
19. فندق ومساكن كمبينسكي نخلة جميرا بخصم 25% على الغرف والترقيات المجانية ووجبة الإفطار.
20. فندق وشقق موفنبيك بر دبي بخصم 25% على الغرف.
21. فيرمونت النخلة بخصم يصل إلى 25% على الطعام و20% على خدمات السبا.
22. هوليداي إن الخليج التجاري بدبي، إقامات ممتدة لمدة 36 ساعة لحجوزات ليلة واحدة.
23. ستايبريدج سويتس دبي الخليج التجاري، إقامات ممتدة لمدة 36 ساعة لحجوزات ليلة واحدة.
24. فوكو دبي، إقامات ممتدة لمدة 36 ساعة لحجوزات ليلة واحدة،
25. هامبتون باي هيلتون دبي البرشاء، خصم 15% على أفضل الأسعار المتاحة.
26. سانت ريجيس دبي، النخلة، خصم 10% على أسعار الغرف وخصم 20% على علاجات السبا.
27. فندق فورتشن ديرة: خصم 10%.
28. فندق J5 بورسعيد: خصم 10%.
29. J5 رمال للشقق الفندقية: خصم 10%.
30. فندق بريزيدنت: خصم 10%.
31. منتجع الحبتور بولو: خصم 10%.
32. فندق أوكسيدنتال الجداف: خصم 10%.