7 آلاف عرض متميز في"مفاجآت صيف دبي 2024"

من خلال حجز إقامة لمدة سبع ليال، يدفع الضيوف فقط مقابل خمس ليال في هذه المواقع، وتقدم فنادق مجموعة "أكور"، بما في ذلك "إيبيس وميركيور وموفنبيك ونوفوتال وبولمان وسويسوتال وأداجيو"، نفس العرض. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للضيوف تعزيز إجازتهم الرومانسية مع خصم بنسبة 25% على علاجات السبا.

في منتجع الحبتور بولو، يمكن للأزواج الإقامة لمدة ليلتين ودفع ثمن ليلة واحدة فقط عند حجز الجناح الأنيق.

وتقدم فنادق "روف" في جميع أنحاء المدينة خصماً مذهلاً للأزواج بنسبة 50% على حجوزات الغرف، مع تسعة فنادق للاختيار من بينها.