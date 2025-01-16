68.4 طناً من المساعدات الإغاثية لسكان غزة من دبي
قالت مؤسسة دبي الإنسانية اليوم الخميس إن دبي أرسلت 68.4 طن من المساعدات الإغاثية الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء العريش في مصر.
واستجابة للطوارئ الإنسانية المستمرة في غزة، غادرت طائرة بوينج 747 من "دبي رويال إير" صباح يوم الخميس محملة بإمدادات الإغاثة الأساسية المقدمة من منظمة الصحة العالمية.
ويأتي ذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومن المتوقع أن توفر هذه الإمدادات مساعدات منقذة للحياة لأكثر من 600 ألف فلسطيني، وتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة وتخفيف المعاناة في المنطقة.
وقال محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة دبي للأعمال الإنسانية: "نؤكد التزامنا بدعم المتضررين من الأزمة الإنسانية في غزة".
وأضاف أن "استمرار هذا الجسر الجوي الذي بدأ العمل منذ بداية الأزمة يعكس التعاطف والتضامن الذي نتحلى به تحت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. إن أولويتنا هي ضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الفئات الأكثر ضعفاً بسرعة، وتقديم المساعدة والأمل في مواجهة الصعوبات التي لا يمكن تصورها".
وقال الدكتور "ريتشارد بيبركورن"، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "إن منظمة الصحة العالمية ممتنة للدعم السخي من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي سيكون له دور حاسم في معالجة الاحتياجات الصحية العاجلة في غزة.
"إن الرحلة التي تبرعت بها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تحمل إمدادات صحية بقيمة مليون دولار أمريكي بدعم من BHA، تجسد قوة التعاون في تقديم المساعدة في الوقت المناسب خلال ظروف صعبة للغاية. تتضمن الشحنة إمدادات أساسية لعلاج سوء التغذية، ورعاية الصدمات، والجراحة، والرعاية الصحية الأولية، وكلها ضرورية للحفاظ على الخدمات الصحية في ظل النقص الشديد. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الشحنة على خيام للمساعدة في توسيع سعة المستشفى وتلبية المتطلبات الصحية المتزايدة في غزة."