68.4 طناً من المساعدات الإغاثية لسكان غزة من دبي

"إن الرحلة التي تبرعت بها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تحمل إمدادات صحية بقيمة مليون دولار أمريكي بدعم من BHA، تجسد قوة التعاون في تقديم المساعدة في الوقت المناسب خلال ظروف صعبة للغاية. تتضمن الشحنة إمدادات أساسية لعلاج سوء التغذية، ورعاية الصدمات، والجراحة، والرعاية الصحية الأولية، وكلها ضرورية للحفاظ على الخدمات الصحية في ظل النقص الشديد. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الشحنة على خيام للمساعدة في توسيع سعة المستشفى وتلبية المتطلبات الصحية المتزايدة في غزة."