680 ألف مخالفة مواقف بدبي في الربع الثالث

ارتفع إجمالي عدد المخالفات التي أصدرتها شركة باركين بنسبة 63 في المائة خلال الربع الثالث من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة في عام 2024، حيث سجلت الشركة أرباحًا صافية قياسية بلغت 157 مليون درهم، بزيادة 50 في المائة عن العام الماضي. قفز عدد المخالفات الصادرة من 418,100 في الربع الثالث من عام 2024 إلى 682,100 في عام 2025.
قفزت إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 43 في المائة لتصل إلى 343.3 مليون درهم، مدفوعة بعدة عوامل بما في ذلك التعريفات المتغيرة للمواقف وزيادة المناطق المغطاة بالمواقف المدفوعة. يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه متوسط رسوم المواقف في جميع أماكن المواقف العامة بنسبة 51 في المائة لتصل إلى 3.03 درهم.
قفزت مبيعات البطاقات الموسمية بنسبة 126 في المائة لتصل إلى رقم قياسي بلغ 81,000 من 35,800 في الربع الثالث من العام الماضي، وذلك بفضل تقديم التعريفات المتغيرة للمواقف. كان ذلك في أبريل من هذا العام عندما قدمت الشركة هذه الأسعار الجديدة في دبي، مع إعادة تصنيف محفظة المواقف إلى فئات مواقف عادية ومميزة. منذ ذلك الحين، اختار العملاء الحصول على البطاقة الموسمية، التي تقدم قيمة أفضل بكثير مقابل المال.
وفقًا لمحمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لشركة باركين، فإن الزيادة في الإيرادات كانت "مدفوعة بالتنفيذ الناجح لتعريفة المواقف المتغيرة، وتوسيع نطاق العمليات، واستمرار حجم المعاملات، ومبيعات البطاقات الموسمية القياسية، وعائدات التنفيذ القوية."
وأضاف أن الأداء القوي ترجم إلى زيادة بنسبة 36 في المائة في نسبة الربحية EBITDA لتصل إلى 199.8 مليون درهم وزيادة بنسبة 50 في المائة في صافي الدخل لتصل إلى 157 مليون درهم.
أصدرت باركين غرامات بنسبة 63 في المائة أكثر في الربع الثالث من عام 2025 - ارتفعت من 418,000 إلى 682,000 - بسبب زيادة نشاط العملاء، وتوسيع شبكة مواقف السيارات، وتحسينات التكنولوجيا الجديدة التي تم تقديمها في أواخر عام 2024. كما ساهمت بشكل كبير في توسيع أسطول التفتيش الذكي إلى 27 مركبة. في أوائل عام 2025، قامت باركين بتوظيف سائقين مدربين لهذه المركبات، مما سمح للمفتشين بالتحول إلى أدوار ميدانية أو إشرافية.
حوالي 82 في المائة من جميع الغرامات كانت بسبب انتهاكات مواقف السيارات العامة. قامت فرق التنفيذ الميدانية بمسح 9.8 مليون لوحة مركبة في الربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 107 في المائة من 4.7 مليون في العام الماضي، مدعومة بترقيات التكنولوجيا وتخصيص الموارد بشكل أذكى للمناطق ذات الطلب العالي خلال أوقات الذروة.
في سبتمبر 2025، أضافت باركين 31 سائقًا جديدًا لمركبات التفتيش الذكية، مما أتاح للمفتشين التركيز بشكل أكبر على العمل الميداني والإشراف.
زادت عدد مساحات مواقف السيارات بنسبة ستة في المائة إلى 219,000 مقارنة بنفس الفترة في عام 2024، مدفوعة بإضافات إلى محفظة مواقف السيارات العامة ومتعددة الطوابق. ومع ذلك، كان هناك انخفاض في مساحات مواقف المطورين بنسبة 5 في المائة، بسبب التخلص التدريجي من بعض المساحات في الصفوح.
زادت مساحات مواقف السيارات العامة بنسبة 7 في المائة إلى 192,100 مساحة في الربع الثالث من عام 2025. شهدت منطقة C زيادة كبيرة بإضافة 7,800 مساحة، بينما شهدت منطقة D إضافة 4,600 مساحة جديدة. بين نهاية عام 2024 والربع الثالث من عام 2025، تم إضافة ما مجموعه 8,100 مساحة جديدة لمواقف السيارات العامة. بقي عدد مساحات مواقف السيارات في المنطقة A والمنطقة B كما هو.
قال محمد إن الشركة قامت ببناء عدد من الشراكات الجديدة خلال الربع. "وقعنا عدة عقود لتنمية محفظة مواقف المطورين لدينا وتعاوننا مع CAFU لإطلاق أول خدمة وقود وغسيل سيارات عند الطلب في المنطقة عبر شبكة مواقفنا،" قال، مضيفًا أن الشركة تتوقع أن تساهم هذه المبادرات في نمو الإيرادات في الفصول القادمة.