680 ألف مخالفة مواقف بدبي في الربع الثالث

قفزت مبيعات البطاقات الموسمية بنسبة 126 في المائة لتصل إلى رقم قياسي بلغ 81,000 من 35,800 في الربع الثالث من العام الماضي، وذلك بفضل تقديم التعريفات المتغيرة للمواقف. كان ذلك في أبريل من هذا العام عندما قدمت الشركة هذه الأسعار الجديدة في دبي، مع إعادة تصنيف محفظة المواقف إلى فئات مواقف عادية ومميزة. منذ ذلك الحين، اختار العملاء الحصول على البطاقة الموسمية، التي تقدم قيمة أفضل بكثير مقابل المال.