68 طناً من المساعدات الطبية العاجلة من دبي إلى غزة
استجابة لتداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، تقوم دبي بتنسيق ثلاث رحلات جوية كبرى لتسليم الإمدادات الطبية الأساسية إلى المنطقة.
وتحمل الطائرة الأولى، التي انطلقت صباح اليوم، 67.9 طناً مترياً من معدات الرعاية الصحية الأولية. وستدعم هذه الشحنة نحو 9500 شخص خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وتعتبر هذه الإمدادات، التي تم الحصول عليها من مخزون منظمة الصحة العالمية في مؤسسة دبي الإنسانية، ضرورية لتوفير الدعم الطبي المنقذ للحياة في غزة، حيث تعطل نظام الرعاية الصحية بشدة بسبب الصراع المستمر.
ويجعل الافتقار إلى مرافق سلسلة التبريد في المنطقة من الضروري للغاية توصيل هذه الإمدادات بسرعة وأمان، مما يجعل النقل في الوقت المناسب للإمدادات الطبية الحيوية أكثر أهمية.
وتشكل هذه المهمات، التي يتم تنفيذها من خلال جناح دبي الجوي، جزءًا من جهد أوسع لدعم منظمة الصحة العالمية ومعالجة الاحتياجات الصحية العاجلة لسكان غزة.
وأكد "جوزيبي سابا"، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي الإنسانية، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمساعدة غزة خلال هذه الأزمة. وقال سابا: "نحن نكثف جهودنا لتعبئة الموارد والتعاون مع المجتمع الإنساني الدولي لتقديم المساعدة الحاسمة المنقذة للحياة حيث تشتد الحاجة إليها".
وأضاف أن "مؤسسة دبي الإنسانية زادت بشكل كبير من إرسال الإمدادات الطبية والمستشفيات المتنقلة لتلبية الاحتياجات الصحية الملحة على الأرض. ونحن لا نزال نأمل أن يسمح وقف إطلاق النار بتدفق المساعدات بشكل مستدام ودون عوائق، مما يمكننا من توسيع نطاق العمليات وتوسيع نطاق وصولنا إلى أولئك المحتاجين بشكل عاجل".
كما سلط "روبرت بلانشارد"، رئيس مركز منظمة الصحة العالمية للوجستيات في حالات الطوارئ الصحية العالمية، الضوء على أهمية هذا الدعم. وقال: "من خلال توفير أكثر من 200 مليون دولار من الإمدادات الصحية الطارئة لأكثر من 140 دولة منذ عام 2018، فإن مركز منظمة الصحة العالمية للوجستيات في حالات الطوارئ الصحية العالمية ومقره الإمارات العربية المتحدة أمر حيوي لحماية صحة ملايين الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء العالم".
وأشار بلانشارد إلى أن الطلب على المساعدات الطبية ينمو بسرعة، مشيرا إلى أنهم الآن يقومون بتسليم المزيد من الأدوية لعدد أكبر من الناس بشكل أسرع من أي وقت مضى. ومع ذلك، فإنهم يتوقعون زيادة الطلب بنسبة 30 في المائة مع تزايد عدد الأفراد الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.
وقال بلانشارد "اليوم، ينصب تركيزنا على الاستجابة للاحتياجات غير المسبوقة في غزة حيث دمرت المرافق الصحية، وفقد العاملون في مجال الرعاية الصحية وموظفو منظمة الصحة العالمية حياتهم، وهناك الآن نقص حاد في الأدوية الأساسية. وستدعم هذه الرحلة التي تبرعت بها الإمارات العربية المتحدة والتي تحمل 68 طنًا متريًا من الأدوية 95 ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر".
وأضاف أن "الشحنة تتضمن أطقم رعاية صحية أولية طارئة تحتوي على أدوية أساسية لعلاج أمراض الجهاز التنفسي وعلاج الالتهابات وعلاجات أمراض القلب والأوعية الدموية والأنسولين والعديد من الأدوية الأخرى الحيوية لحماية صحة الإنسان وإنقاذ الأرواح".
دور مؤسسة دبي الإنسانية
منذ بداية الأزمة في غزة قبل 15 شهراً، لعبت مؤسسة دبي الإنسانية دوراً رئيسياً في جهود الإغاثة العالمية، حيث سهلت توصيل أكثر من 1068 طناً من المساعدات إلى غزة من خلال 23 عملية نقل جوي وشحنة بحرية واحدة.
وتعمل المنظمة مع شركاء مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين. وتحتضن دبي الإنسانية أكبر مركز إنساني في العالم، حيث تنسق جهود الإغاثة من مستودعاتها الشاسعة إلى المجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء العالم.
ومع استمرار غزة في مواجهة تحديات هائلة، تشكل عمليات النقل الجوي المنتظمة جزءاً أساسياً من الجهود الجارية لتوفير الرعاية الطبية المنقذة للحياة وتخفيف المعاناة. ويتم تنفيذ هذه المبادرة بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.