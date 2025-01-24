68 طناً من المساعدات الطبية العاجلة من دبي إلى غزة

وأشار بلانشارد إلى أن الطلب على المساعدات الطبية ينمو بسرعة، مشيرا إلى أنهم الآن يقومون بتسليم المزيد من الأدوية لعدد أكبر من الناس بشكل أسرع من أي وقت مضى. ومع ذلك، فإنهم يتوقعون زيادة الطلب بنسبة 30 في المائة مع تزايد عدد الأفراد الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.