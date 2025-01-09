67% نجاح حملة الاستدامة في الإمارات بتخفيض استهلاك المياه والطاقة

انطلقت فعاليات "عام الاستدامة" بدعم من شبكة خبراء الاستدامة، التي جمعت خبراء من دولة الإمارات العربية المتحدة يتمتعون بفهم عميق لسياق الدولة. وساعد الخبراء - "عبدالله الرميثي"، و"علي الشمري"، و"حبيبة المرعشي"، و"حصة القحطاني"، و"ميثاء الهاملي"، و"مريم القبيسي"، و"مريم المزروعي"، و"نور المهيري"، و"عمر البريكي"، و"سلطان الجنيبي" - في التركيز على معالجة الاستدامة في مختلف المجالات، وتشجيع التغييرات السلوكية الإيجابية وتعزيز المشاركة العامة.