67 مخالفة ضد سفن الرحلات البحرية بدبي لتعزيز السلامة
أصدرت شرطة دبي 67 مخالفة خلال شهر ديسمبر الماضي بحق 47 مركبة بحرية ومطعم عائم، وذلك بسبب عدم الالتزام بإجراءات السلامة البحرية والعمل بتراخيص منتهية الصلاحية.
وقالت شرطة دبي في بيان يوم الأحد إن هذه الإجراءات تأتي في إطار مبادرة أوسع نطاقا لتعزيز السلامة البحرية وضمان الامتثال للأنظمة التي تحكم القطاع.
وقال العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، إن الحملة نفذت بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتم تفتيش 118 مركبة مائية.
وتهدف المبادرة إلى تثقيف مستخدمي الوسائل البحرية وتعزيز السلامة العامة وضمان الالتزام بالقوانين البحرية، كما يسعى إلى تعزيز الملاحة الآمنة وتشجيع التدابير الأمنية الوقائية في مختلف القطاعات.
وتضمنت المخالفات استضافة فعاليات بدون ترخيص، وتشغيل قوارب مائية بتراخيص منتهية الصلاحية، وإهمال بروتوكولات السلامة الأساسية المصممة لحماية المستخدمين والبيئة البحرية. كما سجلت المحطة 26 تقرير مخالفة قانونية ضد مستخدمي القوارب المائية، مؤكدة على ضرورة الالتزام الصارم داخل المجتمع البحري.
ودعا الرائد سعيد خليفة المزروعي، رئيس قسم المناوبة العامة ورئيس الحملة، أصحاب ومشغلي المركبات البحرية إلى الالتزام بالقوانين المحلية وبروتوكولات السلامة، وحث الجمهور على الإبلاغ عن أي مخالفات بحرية يتم رصدها لدعم الجهود الأمنية.