656 دراجة نارية مخالفة من البرشاء في قبضة شرطة دبي

أعلنت شرطة دبي، اليوم السبت، مصادرة 656 دراجة نارية في منطقة البرشاء وحدها خلال العام الماضي، بسبب مخالفات مرورية متنوعة ارتكبها سائقوها.

وكشفت وزارة الداخلية عن هذه الإحصائية، خلال زيارة تفتيشية لمركز شرطة البرشاء، أجراها اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام للشؤون الجنائية، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة.

واطلع الشامسي على مبادرات مركز شرطة البرشاء، كما قام بتقييم التغطية الأمنية في المنطقة، ومتوسط زمن الاستجابة للطوارئ، ومعدل الوفيات والحوادث المرورية، ومعدلات الجريمة.

وأظهر التفتيش نسبة حضور بلغت 100% للضباط المناوبين في المواقع التي تم الإبلاغ عنها، وهو ما حقق هدفه بنجاح.

كما ركز الشامسي على العمليات الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية، والحد من السلوكيات المرورية السلبية، وضبط المخالفين عبر نقاط التفتيش المنتشرة في مختلف مناطق اختصاص المركز. وأشار إلى أن 656 دراجة نارية صودرت العام الماضي بسبب مخالفات ارتكبها راكبوها لقانون السير والمرور.

في غضون ذلك، أعلنت دبي في أبريل من هذا العام عن إطلاق وحدة خاصة تُعنى برصد مخالفات راكبي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي. أُنشئت وحدة مراقبة التنقل الشخصي الجديدة بهدف تحسين السلامة المرورية على مسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، مع ضمان الامتثال لجميع معايير السلامة ذات الصلة.

تم إطلاق الوحدة بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي، وتتولى الوحدة مهمة الإشراف على الالتزام بقواعد المرور، وإدارة تدفق حركة المرور على مسارات الدراجات، وتعزيز الوعي العام بممارسات ركوب الدراجات الآمنة.

يشار إلى أن دبي شهدت العام الماضي 254 حادثاً متعلقاً بالدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائية، أسفرت عن 10 وفيات و259 إصابة، منها 17 إصابة بالغة، و133 إصابة متوسطة، و109 إصابات طفيفة.

تُعدّ مشكلة قيادة المراهقين غير المرخصين للدراجات والسكوتر الكهربائية بتهور من أبرز مخاوف سكان الإمارات العربية المتحدة. وقد أثار العديد من الآباء والمقيمين المعنيين مسألة رؤية بعض القاصرين يتنقلون في طرق مزدحمة ومسارات مرورية دون خبرة تُذكر، متجاهلين في كثير من الأحيان قوانين المرور ودون أي إشراف من الوالدين.