6500 طائرة درون تتحول إلى سردية بصرية بـ"لوحة قادة الإمارات" ليلة رأس السنة

بينما استقبلت دولة الإمارات العام الجديد بألعاب نارية مبهرة وعروض طائرات درون تحبس الأنفاس، شاهد الملايين بذهول السماء وهي تضيء في جميع أنحاء البلاد.

ومع ذلك، فإن ما لا يراه معظم الناس هو التخطيط الهائل والدقة والعمل الجماعي على مدار الساعة المطلوب لتقديم عرض بهذا الحجم - وهو العرض الذي يجذب الأنظار العالمية إلى ما هو أبعد من دولة الإمارات.

وقد تمت مؤخراً مشاركة لمحة من خلف الكواليس من قبل مهرجان الشيخ زايد على وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت عن الجهد الهائل الذي يُبذل في إنشاء العرض. وأظهر المنشور أكثر من 6500 طائرة درون يتم تجهيزها للإقلاع، مما يسلط الضوء على مستوى التنسيق والخبرة الفنية التي تدعم هذا الاحتفال.

