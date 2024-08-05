65% نصيب أوروبا من طلبات السفر بالإمارات صيفاً
كانت الوجهات الأوروبية الأكثر شعبية هذا الصيف للمسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة، تليها الولايات المتحدة.
ووفقاً لشركة "فيزا سيرفيس" The Visa Services ومقرها دبي، استحوذت أوروبا على 65 في المائة من جميع طلبات السفر إلى الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت الوجهات الأوروبية الشهيرة هي إسبانيا واليونان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والبرتغال وسويسرا.
بالإضافة إلى المناخات الباردة، كان الطلب على الوجهات الأوروبية مدفوعاً بالفعاليات الكبرى مثل يورو 2024، وأولمبياد باريس، وجولة تايلور سويفت في إيراس.
تتم معالجة معظم تأشيرات شنغن خلال 15 يوم تقويمي أو يوم عمل، ولكن قد تستغرق بعض الدول ما يصل إلى 45 يوماً. وفي عام 2023، بلغ معدل رفض تأشيرات شنغن للمقيمين في الإمارات 22.44 في المائة، في حين بلغ معدل الموافقة 77.56 في المائة. في الوقت نفسه، تبلغ مدة تأشيرات شنغن عادةً حوالي 6 أشهر، ولكن يمكن أن يختلف هذا بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك المستندات وتاريخ السفر السابق والحصول على شنغن والوظيفة والراتب ومكان الإقامة الحالي (العقارات ومدارس الأطفال )، بالإضافة إلى المستندات المالية التي تثبت الاستقرار المالي.
بلغت حركة السفر للخارج من دولة الإمارات العربية المتحدة ذروتها خلال العطلة الصيفية عندما سافر العديد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وعائلاتهم الوافدة إلى الخارج إلى وجهات أكثر برودة وكذلك إلى عائلاتهم. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار تذاكر الطيران أيضاً بشكل كبير خلال هذه الفترة. وفي تواريخ معينة، تكون أسعار تذاكر الطيران أكثر من ضعف سعرها الأصلي.
وتلي الولايات المتحدة منطقة شنغن بنسبة 25%، بينما تمثل دول آسيا والمحيط الهادئ مثل سنغافورة وأستراليا والصين 15%.
وقالت "أناستاسيا يانتشينكو"، المدير التجاري لخدمات التأشيرات: "تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بتنوع سكاني كبير، ومعظم الجنسيات تحتاج إلى تأشيرات لدخول دول شنغن (باستثناء الإماراتيين) والولايات المتحدة الأمريكية".
"تشير بياناتنا إلى أن المتقدمين خلال هذه الفترة كانوا من الروس (35 في المائة)، يليهم الهنود (23 في المائة)، والفلبينيون (16 في المائة)، والمصريون (7 في المائة)، والأردنيون (6 في المائة)، وجنوب أفريقيا. وقالت: "نحن نخدم مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك العائلات (58%) والأفراد الذين يبحثون عن خدماتنا لأنفسهم أو لعائلاتهم".
وأضافت يانتشينكو أنه في عام 2023، كانت معظم التأشيرات الصادرة للسفر لمرة واحدة فقط (74 في المائة)، وبعضها لمدة 3-6 أشهر للدخول المتعدد (21 في المائة).
وفي عام 2024 تغير التوجه، حيث تم إصدار 45 في المائة من التأشيرات لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، و30 في المائة لأكثر من عام، و25 في المائة للسفر فقط. وأغراض التأشيرة الأكثر شيوعاً هذا العام هي السفر (70%)، والأعمال التجارية (20%)، والدراسة (7%)، والطبية (3%).