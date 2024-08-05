65% نصيب أوروبا من طلبات السفر بالإمارات صيفاً

تتم معالجة معظم تأشيرات شنغن خلال 15 يوم تقويمي أو يوم عمل، ولكن قد تستغرق بعض الدول ما يصل إلى 45 يوماً. وفي عام 2023، بلغ معدل رفض تأشيرات شنغن للمقيمين في الإمارات 22.44 في المائة، في حين بلغ معدل الموافقة 77.56 في المائة. في الوقت نفسه، تبلغ مدة تأشيرات شنغن عادةً حوالي 6 أشهر، ولكن يمكن أن يختلف هذا بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك المستندات وتاريخ السفر السابق والحصول على شنغن والوظيفة والراتب ومكان الإقامة الحالي (العقارات ومدارس الأطفال )، بالإضافة إلى المستندات المالية التي تثبت الاستقرار المالي.