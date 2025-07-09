6.5 مليون درهم لدعم نزلاء المؤسسات الإصلاحية بدبي

تم تقديم أكثر من 6.5 مليون درهم من الدعم المالي والعيني لنزلاء المؤسسات الإصلاحية في دبي خلال النصف الأول من عام 2025، مما ساعدهم على تغطية الإيجار المتأخر، ودعم الأسر، وتكاليف السفر، والرسوم التعليمية، والمستلزمات الصحية، وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
كما ساهمت المساعدات في تمويل مبادرات إنسانية أدخلت البهجة والسرور على نفوس النزلاء في مناسبات مختلفة، بحسب الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي.
وبلغ إجمالي قيمة المساعدات 6 ملايين و599 ألفا و116 درهما إماراتيا، قدمها قسم الرعاية الإنسانية بالتعاون مع الشركاء الخيريين ومنظمات المجتمع المدني.
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وقال اللواء مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة، إن هذه التبرعات تعكس روح التضامن والتعاضد القوية في المجتمع الإماراتي. وأشاد بالمؤسسات الخيرية والأفراد المتبرعين وشركاء القطاع الخاص على مساعدتهم النزلاء على استعادة حياتهم ورفع معنوياتهم.
كما أشاد بجهود فريق إدارة الرعاية الإنسانية المتواصلة في تقديم الدعم الشامل للسجناء والنزيلات، بهدف تشجيع التغيير السلوكي الإيجابي وتخفيف الأعباء التي يواجهها الكثيرون خلف القضبان.
في العام الماضي، قدمت شرطة دبي مساعداتٍ بقيمة 7.6 مليون درهم إماراتي لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، لمساعدتهم على إعادة بناء حياتهم، وتأهيلهم للاندماج في المجتمع، وتعزيز قيم التكافل والترابط الاجتماعي. وشمل هذا الدعم سداد الديون، وتغطية الرسوم الدراسية، والنفقات الطبية، وإيجار السكن، وإصدار تذاكر سفر للنزلاء المفرج عنهم الراغبين في العودة إلى أوطانهم.