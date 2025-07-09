6.5 مليون درهم لدعم نزلاء المؤسسات الإصلاحية بدبي

تم تقديم أكثر من 6.5 مليون درهم من الدعم المالي والعيني لنزلاء المؤسسات الإصلاحية في دبي خلال النصف الأول من عام 2025، مما ساعدهم على تغطية الإيجار المتأخر، ودعم الأسر، وتكاليف السفر، والرسوم التعليمية، والمستلزمات الصحية، وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

كما ساهمت المساعدات في تمويل مبادرات إنسانية أدخلت البهجة والسرور على نفوس النزلاء في مناسبات مختلفة، بحسب الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي.

وبلغ إجمالي قيمة المساعدات 6 ملايين و599 ألفا و116 درهما إماراتيا، قدمها قسم الرعاية الإنسانية بالتعاون مع الشركاء الخيريين ومنظمات المجتمع المدني.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وقال اللواء مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة، إن هذه التبرعات تعكس روح التضامن والتعاضد القوية في المجتمع الإماراتي. وأشاد بالمؤسسات الخيرية والأفراد المتبرعين وشركاء القطاع الخاص على مساعدتهم النزلاء على استعادة حياتهم ورفع معنوياتهم.