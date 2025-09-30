65 عاماً من التميز: مطار دبي الدولي يواكب المستقبل بالممر الذكي

بدأ أكثر مطارات العالم ازدحاماً مسيرته قبل 65 عاماً بمبنى صغير وصالة متواضعة ومدرج رملي بسيط، لكن بطموحات شاهقة. فقد افتُتح رسمياً في 30 سبتمبر 1960؛ لتشهد السنوات التالية مشروعات إنشائية كبرى ربطت المسافرين من الإمارات بوجهات عالمية.
وفي عام 2025، لا يزال التطوير مستمراً – إذ كشف مطار دبي الدولي (DXB) مؤخراً عن «الممر الذكي» في المبنى رقم 3، منهياً بذلك حقبة الطوابير الطويلة الخاصة بالجوازات.
ويتيح النظام المدعوم بالذكاء الاصطناعي، المسمى بـ«السجادة الحمراء»، لما يصل إلى 10 مسافرين إتمام إجراءات الهجرة في وقت واحد خلال ثوانٍ معدودة، من دون الحاجة إلى مسح جواز السفر أو فحص المستندات أو التوقف عند أي مكتب.
وبمناسبة الذكرى 65 لهذا الصرح الجوي العملاق، شارك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، لمحة نادرة عن الأيام الأولى لمطار دبي الدولي، عبر فيديو قصير.
فمن مطار لا يمكنه استقبال سوى طائرات بحجم «دي سي-3»، إلى مطار أصبح اليوم يخدم أكثر من 92 شركة طيران دولية، فقد توسع المطار بشكل هائل على مدى أكثر من ستة عقود. وفيما يلي خط زمني يوضح تطور هذا المرفق الجوي العملاق:
1959: بدأ العمل على إنشاء المطار في منطقة كانت آنذاك صحراء قاحلة، تقع على بعد نحو أربعة كيلومترات من أطراف المدينة في ذلك الوقت.
1960 : بعد عام واحد من بدء الإنشاء، افتُتح المطار بمدرج مدعّم بالرمل وصالة وحيدة.
1963 : شرعت الإمارة في إنشاء مدرج إسفلتي، وبعد عامين فقط، تم افتتاحه إلى جانب تحديثات إضافية.
1969 : بعد أقل من عقد على الافتتاح، أصبح المطار يخدم تسع شركات طيران، تربط بنحو 20 وجهة.
1970: عد عشر سنوات، شهد المطار إضافة مبنى جديد مكون من ثلاثة طوابق، وبرج مراقبة جديد، وممرات إضافية للطائرات، وإضاءة للممرات، وأجهزة هبوط متطورة.
1983: في هذا العام، انطلقت عمليات السوق الحرة بدبي، التي أصبحت مرادفاً للمطار اليوم، مع حجم مبيعات تجاوز 20 مليون دولار.
1984: افتتاح المدرج الثاني في أبريل، مصنفاً بفئة «كاثيغوري II» وبأحدث أنظمة الإنارة والأجهزة الملاحية للهبوط.
1985 : تأسيس الناقلة الوطنية لدولة الإمارات، «طيران الإمارات».
1998: تم افتتاح المبنى رقم 2، ليزيد الطاقة الاستيعابية للمطار بما يصل إلى مليوني مسافر سنوياً.
2000: بعد أربعين عاماً على تأسيسه، افتتح مبنى « 1» (حاليا C). وقد شكل ذلك علامة فارقة في تاريخ المطار، حيث بُني ضمن المرحلة الأولى من مشروع التوسعة الشامل بكلفة ملياري درهم.
2008: خُصص المبنى رقم 3 حصرياً لطيران الإمارات، موسعاً الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 30 مليون مسافر.
2009 : أصبح مطار دبي الدولي أسرع مطارات العالم نمواً بين أكبر 50 مركزاً، متجاوزاً حاجز 40 مليون مسافر. كما شهد العام تدشين شركة «فلاي دبي» الشقيقة لـ«طيران الإمارات».
2013 : افتتاح «المبنى A»، أكبر صالة في العالم مخصصة لطائرات A380.
2014 : يتربع مطار دبي الدولي على عرش المطارات الأكثر استقبالاً للمسافرين الدوليين في العالم.
2016 : افتتاح «المبنى D» بكلفة 1.2 مليار دولار في المبنى رقم 1، والمخصص لخدمة أكثر من 60 شركة طيران عالمية.
2018 : مطار دبي الدولي يستقبل المسافر رقم مليار.
٢٠٢٠ : مع اجتياح جائحة «كوفيد-19» العالم، ظل المطار صامداً. وبعد إغلاق مؤقت، كان من أوائل مراكز الطيران العالمية الكبرى التي أعادت افتتاح أبوابها في 7 يوليو بعد تعليق جزئي للعمليات في 25 مارس.
٢٠٢٣ : يواصل المطار التزامه بالدمج الشامل، من خلال توفير تجربة سلسة للمسافرين من مختلف الاحتياجات. وحصلت جهوده على اعتماد من «مجلس المطارات الدولي» ضمن برنامج تعزيز الوصول الشامل.
٢٠٢٥ : كشف المطار عن الممر الذكي الجديد، الذي يتيح للمسافرين إتمام إجراءات الهجرة في ثوان معدودة ومن دون الحاجة لوثائق السفر. ويواصل مطار دبي الدولي تصدره لقائمة أكثر مطارات العالم ازدحاماً للعام الحادي عشر على التوالي.