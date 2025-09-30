65 عاماً من التميز: مطار دبي الدولي يواكب المستقبل بالممر الذكي

ويتيح النظام المدعوم بالذكاء الاصطناعي، المسمى بـ«السجادة الحمراء»، لما يصل إلى 10 مسافرين إتمام إجراءات الهجرة في وقت واحد خلال ثوانٍ معدودة، من دون الحاجة إلى مسح جواز السفر أو فحص المستندات أو التوقف عند أي مكتب.