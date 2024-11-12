64.9 مليون درهم مخالفات مواقف في دبي بزيادة 56%
شهد الربع الثالث من عام 2024 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد مخالفات مواقف السيارات التي سجلتها شركة "باركين" بدبي، حيث ارتفعت بنسبة 48% لتصل إلى 418,100 مخالفة، مقارنة بـ 282,800 مخالفة في الفترة نفسها من العام الماضي. ويُعزى هذا الارتفاع، وفقاً لبيان صحفي صادر عن الشركة اليوم الثلاثاء، إلى النمو المطرد في قاعدة عملاء الشركة، وازدياد حجم المعاملات في مواقف السيارات، فضلاً عن التحسينات التكنولوجية التي اعتمدتها الشركة مؤخراً.
وإلى جانب زيادة عدد المخالفات، سجلت قيمة الغرامات ارتفاعاً كبيراً أيضاً خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت 64.9 مليون درهم بزيادة بنسبة 56% مقارنة بـ 41.6 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت قيمة الغرامات الإجمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 26% لتصل إلى 172.1 مليون درهم، مقارنة بـ 136.5 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2023.
وقد كشفت الشركة الرائدة في مجال خدمات مواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي، اليوم الثلاثاء، عن قيامها بتحديث هام لبرنامج أجهزة التفتيش المحمولة التي يستخدمها فريقها الميداني في يوليو 2024. وقد أثمرت هذه الخطوة عن زيادة ملحوظة في عدد لوحات المركبات التي تمّ مسحها ضوئياً، وبالتالي ارتفاع عدد المخالفات المحرّرة مقارنة بالفترات السابقة.
كما أشارت إلى أن البرنامج المُحدّث ساهم في تقليص التدخل البشري في عملية التفتيش، مما أدى إلى تسريع وتيرة العمل وتحسين كفاءة التنفيذ. كما أسهم البرنامج في الحد من عدد الغرامات الخاطئة، الأمر الذي عزز دقة عمليات الرقابة والتفتيش.
وشهد الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً ملحوظاً في عدد لوحات المركبات التي فحصها مفتشو الشركة، حيث بلغت 4.7 مليون لوحة بزيادة قدرها 57% مقارنة بـ 3 ملايين لوحة في نفس الفترة من العام الماضي.
وأعلنت "باركين" عن خططها لزيادة أسطول سيارات الفحص الذكية ليصل إلى 24 سيارة بحلول نهاية هذا العام. وقد نجح أسطول الشركة الحالي في فحص 5.7 ملايين لوحة تسجيل مركبة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 47% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وفي نهاية الربع الثالث من عام 2024، وصل إجمالي عدد مواقف السيارات التي تديرها الشركة إلى 207,300 موقف، مسجلاً زيادة بنسبة 6% عن نفس الفترة من العام الماضي. وبعد احتساب الانخفاض المعلن عنه في بعض مواقف المطورين الخاصين في منطقة الصفوح، يصل صافي الزيادة إلى حوالي 4,300 موقف جديد.
علاوة على ذلك، حققت الشركة نمواً في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 5% ليصل إلى 104.7 مليون درهم، مقارنة بـ 99.8 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال أحمد بهروزيان، رئيس مجلس إدارة شركة "باركين": "بفضل ما نتميز به من قدرات تشغيلية وتقنيات متطورة، تتمتع "باركين" بموقع مثالي يسمح لها باغتنام فرص السوق الواعدة. هذه الفرص مدعومة بالنمو السكاني المطرد في دبي، وارتفاع معدلات ملكية السيارات، والاستثمار المتواصل في تطوير بنية تحتية النقل عالمية المستوى. ونتطلع قدماً إلى توسيع آفاقنا، لنقدم حلول تنقل مبتكرة و مستدامة، تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة."
وأضاف محمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة "باركين": "واصلنا تحقيق نمو مربح في الربع الثالث، مع توسيع محفظة مواقف السيارات لدينا، وبلوغ حجم المعاملات مستويات قياسية، وارتفاع معدلات استخدام المواقف العامة، فضلاً عن الارتقاء بكفاءة ودقة منظومة إنفاذ القانون، المعززة بأحدث التقنيات".