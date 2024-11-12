64.9 مليون درهم مخالفات مواقف في دبي بزيادة 56%

شهد الربع الثالث من عام 2024 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد مخالفات مواقف السيارات التي سجلتها شركة "باركين" بدبي، حيث ارتفعت بنسبة 48% لتصل إلى 418,100 مخالفة، مقارنة بـ 282,800 مخالفة في الفترة نفسها من العام الماضي. ويُعزى هذا الارتفاع، وفقاً لبيان صحفي صادر عن الشركة اليوم الثلاثاء، إلى النمو المطرد في قاعدة عملاء الشركة، وازدياد حجم المعاملات في مواقف السيارات، فضلاً عن التحسينات التكنولوجية التي اعتمدتها الشركة مؤخراً.