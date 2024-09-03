640 ألف مستفيد في غزة من حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة حملة تطعيم طارئة في قطاع غزة لحماية أكثر من 640 ألف طفل من خطر الإصابة بمرض شلل الأطفال، وذلك تنفيذاً لتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي خصص 5 ملايين دولارللحملة بعد عودة ظهور الفيروس في المنطقة.
وتبدأ الحملة، الأحد، بالتعاون بين الإمارات ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والأونروا، في وسط غزة وتتوسع تدريجيا إلى المناطق الجنوبية والشمالية من القطاع، بهدف تطعيم 90% من الأطفال لضمان حمايتهم من المرض.
ولعب متطوعو عملية "الفارس الشجاع 3" دوراً رئيسياً في تنظيم ودعم مواقع التطعيم، ومساعدة الأسر والأطفال، والمساعدة في جعل الحملة ناجحة في تحقيق أهدافها.
ونظراً للتحديات الكبرى التي تواجهها غزة، بما في ذلك نزوح السكان وتدهور أنظمة الصحة وشبكات المياه والصرف الصحي، فإن هذه الحملة تشكل استجابة حاسمة لمنع انتشار الأوبئة وحماية الأجيال القادمة.
يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت في شهر أغسطس/آب الماضي ظهور أول حالة شلل أطفال في القطاع منذ 25 عاماً، ما يجعل هذه الحملة تدخلاً حاسماً لحماية أطفال غزة.
ويشارك في الحملة أكثر من 2100 عامل صحي، بما في ذلك فرق صحية متنقلة، لضمان وصول اللقاح إلى جميع الأطفال المستهدفين خلال فترات التوقف الإنسانية.