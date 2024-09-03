640 ألف مستفيد في غزة من حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال

وتبدأ الحملة، الأحد، بالتعاون بين الإمارات ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والأونروا، في وسط غزة وتتوسع تدريجيا إلى المناطق الجنوبية والشمالية من القطاع، بهدف تطعيم 90% من الأطفال لضمان حمايتهم من المرض.

ولعب متطوعو عملية "الفارس الشجاع 3" دوراً رئيسياً في تنظيم ودعم مواقع التطعيم، ومساعدة الأسر والأطفال، والمساعدة في جعل الحملة ناجحة في تحقيق أهدافها.

ونظراً للتحديات الكبرى التي تواجهها غزة، بما في ذلك نزوح السكان وتدهور أنظمة الصحة وشبكات المياه والصرف الصحي، فإن هذه الحملة تشكل استجابة حاسمة لمنع انتشار الأوبئة وحماية الأجيال القادمة.