62 دقيقة من الإبهار..أبوظبي تسجل أرقاماً عالمية في 2026

استقبلت أبوظبي عام 2026 بعرض متواصل للألعاب النارية استمر لمدة 62 دقيقة، وعرض طائرات بدون طيار (درون) ضخم شاركت فيه 6,500 طائرة، وذلك خلال احتفالات ليلة رأس السنة في مهرجان الشيخ زايد.
وقد حقق عرض الألعاب النارية الممتد، الذي استمر دون انقطاع لأكثر من ساعة، أرقاماً قياسية عالمية متعددة، بما في ذلك أكبر عدد من التأثيرات التي شملت "الشلالات"، وأصوات الصفير، والرعد، والألعاب النارية على شكل حلقات التي أُطلقت خلال 30 ثانية.
كما تضمن برنامج ليلة رأس السنة ما وصفه المنظمون بأنه أكبر عرض للطائرات بدون طيار في العالم، بمشاركة 6,500 طائرة حلقت في وقت واحد لمدة 20 دقيقة. وشكلت الطائرات تسعة تشكيلات جوية كُشف عنها لأول مرة، وتمت مزامنتها مع العد التنازلي للعام الجديد.
حضر المهرجان أكثر من 163,000 زائر في 31 ديسمبر، بينما شاهد أكثر من نصف مليون شخص عروض الألعاب النارية والطائرات بدون طيار من المناطق العامة المحيطة.
وإلى جانب العروض الرئيسية، شملت الاحتفالات عروضاً للتراث الإماراتي مثل "العيالة" و"الرزفة" و"الندبة"، بالإضافة إلى عروض فولكلورية عالمية وأجنحة الدول المشاركة. وشاركت العائلات والأطفال في أنشطة متنوعة بجميع أنحاء موقع المهرجان، بما في ذلك مدينة الملاهي ومسرح الأطفال والعروض التفاعلية.
كما تضمن الحدث إطلاق 500,000 بالون صديق للبيئة يحتوي على بذور أشجار ونباتات محلية، مما يربط احتفالات ليلة رأس السنة برسالة بيئية.