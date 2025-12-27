62 دقيقة تحت الضوء.. أطول عرض للألعاب النارية في مهرجان الشيخ زايد

مع اقتراب اللحظات الأخيرة من العام، تتحول الأراضي المفتوحة لمهرجان الشيخ زايد في الوثبة إلى مركز عمليات عالي الدقة. ما سيشهده الجمهور في ليلة رأس السنة - عرض مستمر للألعاب النارية لمدة 62 دقيقة - هو في الواقع نتيجة شهور من التخطيط، أسابيع من البروفات، وساعة نهائية يتم فيها حساب كل ثانية. خلف الألوان التي ستضيء سماء أبوظبي يقف نظام متكامل يجمع بين التكنولوجيا والتراث والتوقيت الدقيق.