600 وجهة يستهدفها مطار دبي بفضل الطائرات الجديدة

قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إن سعة مطارات دبي يمكن أن تصل إلى أكثر من 600 وجهة من وجهاتها الحالية البالغة 240 وجهة، وذلك بفضل الطائرات الحديثة الجديدة ذات المدى الطويل التي ستستخدمها شركات النقل المحلية والأجنبية في السنوات القادمة.

وفي حديثه خلال جلسة نقاش في "إحاطة مدينة دبي" التي نظمتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، قال غريفيث إن هذا سيجعل دبي مركز طيران عالمياً لا يُقهر بين الشرق والغرب.

وأضاف: "الشيء العظيم هو أن التكنولوجيا تتغير في الجو وعلى الأرض. ومن أكثر الأشياء إثارة أن التكنولوجيا الجديدة للطائرات تتمتع بمدى وأداء رائعين، وتأتي بجميع الأشكال والأحجام.

"يمكن للطائرات ذات الجسم العريض الآن أن تخدم المسارات الطويلة والكثيفة والمطارات المزدحمة بنجاح كبير، ولكن الطائرات ذات الجسم الضيق أيضاً، وبمدى رائع، يمكن أن تطير لمدة تصل إلى تسع ساعات، بسعة تتراوح بين 160 و 200 شخص على متنها. لذلك، يمكن لجميع تلك المدن الثانوية في آسيا وأوروبا وأفريقيا أن تحصل على خدمة جيدة جداً ومتصلة مباشرة بدبي".

وتابع خلال حلقة النقاش: "عدد المدن التي نخدمها في الوقت الحالي، من مطار دبي الدولي (DXB)، والذي يبلغ حوالي 240، يمكن أن ينمو إلى أكثر من 600 وجهة في المستقبل، وهذا سيجعلنا لا نُقهر كمركز عالمي مفضل بين الشرق والغرب. في الوقت الحالي، ثلث سكان العالم يقعون على بعد أربع ساعات طيران من دبي، وثلثان على بعد ثماني ساعات. الآن يمكننا فعلياً توسيع هذا المدى وتغطية جميع تلك المدن الثانوية في جميع أنحاء أوروبا".

مستشهداً بمثال، أوضح أن عدد المطارات في إسبانيا كبير، ومع ذلك، لا يوجد حالياً سوى وجهتين تخدمان مباشرة من دبي. "يمكننا تغطية 10-12 من تلك المطارات في تلك الدولة الواحدة فقط بمدى الطائرات التي تجلبها كل من طيران الإمارات وفلاي دبي وشركات الطيران الأخرى إلى أساطيلها على مدى السنوات القليلة المقبلة. لذا، ستكون هذه واحدة من الفرص الأكثر إثارة وعظيمة، ليس فقط للزوار القادمين إلى هنا، ولكن لمجموعة الوجهات التي سيتمكن سكان دبي من زيارتها في الخارج"، أضاف غريفيث.

تسافر شركة طيران الإمارات، الناقلة الوطنية لدبي، إلى أكثر من 140 وجهة، بينما تربط فلاي دبي دبي بأكثر من 135 وجهة.

95.3 مليون مسافر في 2025

قال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي إن عدد المسافرين الذين يمرون عبر مطار دبي الدولي (DXB) سيصل إلى 95.3 مليون في نهاية هذا العام.

أشار غريفيث إلى أنه عندما انضم إلى مطارات دبي في عام 2007، قيل له إن مطار دبي لن يتجاوز 65 مليون مسافر. "بحلول نهاية هذا الشهر، سنصل إلى 95.3 مليون. الشيء الأكثر إثارة للدهشة هو أنني بدأت عندما وصلت إلى دبي، معتقداً أننا كنا في مجال البنية التحتية، لكنني سرعان ما أدركت أننا في الواقع في مجال الضيافة، وكان علينا أن نتعامل مع كل عميل يمر عبر مطار دبي الدولي وآل مكتوم كعميل حقيقي، كجزء من تجربة الضيافة التي تبدأ وتنتهي في المطار. نحن الانطباع الأول والأخير عن دبي، ويسرنا أن نرحب بالناس بروح ما تمثله المدينة بأكملها".

وقال غريفيث في أكتوبر إن مطار دبي الدولي يمكن أن يصل إلى علامة 100 مليون مسافر في غضون 18 شهراً.

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، سجل مطار دبي 70.1 مليون مسافر، بزيادة قدرها 2.1 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

احتفظت الهند بموقعها كأكبر سوق لمطار دبي الدولي في الأشهر التسعة الأولى من العام بـ 8.8 مليون ضيف، تليها المملكة العربية السعودية (5.5 مليون)، والمملكة المتحدة (4.6 مليون)، وباكستان (3.2 مليون)، والولايات المتحدة (2.4 مليون). من بين الوجهات المدينة، تصدرت لندن بـ 2.8 مليون ضيف، تليها الرياض (2.3 مليون)، ومومباي (1.8 مليون)، وجدة (1.7 مليون)، ونيودلهي (1.6 مليون).