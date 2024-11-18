600 كتاب جديد في "الشارقة للكتاب": رقم قياسي

ولكن بالنسبة لكومار، فإن العامل الأكثر إمتاعاً هو أنه من بين 600 كتاب تم إطلاقها في المعرض، كان أكثر من 100 كتاب من تأليف الأطفال والشباب. "في الوقت الذي يندب فيه العالم كيف أصبح أطفالنا مدمنين على الشاشات وعدم قدرتهم على القراءة، نرى عدداً متزايداً من الأطفال يؤلفون كتبهم. ألفت إحدى المؤلفات، ساجيني البالغة من العمر 13 عاماً، 24 كتاباً بخمس لغات. إنه لأمر مدهش أن نرى مثل هذه المعجزات".