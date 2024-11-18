600 كتاب جديد في "الشارقة للكتاب": رقم قياسي
تم إطلاق أكثر من 600 كتاب في معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام - وهو أعلى رقم على الإطلاق في تاريخ المعرض الممتد على مدار 43 عاماً.
وبحسب مسؤولين، فإن هذا يعزز دور معرض الشارقة الدولي للكتاب كمركز إقليمي للمؤلفين. وقال "موهان كومار"، المسؤول التنفيذي للشؤون الخارجية في معرض الشارقة الدولي للكتاب: "هذا هو أعلى عدد من الكتب التي تم إطلاقها في نسخة واحدة من المعرض. حتى قبل بضع سنوات، لم يكن لدينا سوى 10 إلى 15 إطلاقاً للكتب كل عام. وقد تضاعف عدد المؤلفين الذين يصدرون كتبهم على مدار العامين الماضيين".
ويرى كومار، الذي ارتبط اسمه بالمعرض لأكثر من 35 عاماً، أن مبادرة منتدى الكتاب هي السبب وراء العدد المتزايد من الكتاب في الآونة الأخيرة. ويقول: "لا توفر معارض الكتب في مختلف أنحاء العالم منصة للكتاب الشباب أو الواعدين أو الذين يكتبون للمرة الأولى لإطلاق كتبهم".
"إنهم عادة ما يستضيفون جلسات توقيع كتب لكتاب مشهورين. ومع ذلك، لاحظنا أن العديد من الأشخاص في الشارقة كانوا يتقدمون لإطلاق كتبهم. في ذلك الوقت كنا نستضيفهم داخل القاعات التي لدينا، لكننا اعتقدنا أنه ربما إذا توسعنا في ذلك، فسنكون قادرين على جذب المزيد من الأشخاص المهتمين بالكتابة، وهكذا توصلنا إلى فكرة منتدى الكتاب".
وكانت الفكرة بسيطة: بناء منطقة منفصلة مع منطقة جلوس ونظام عزل للصوت لمنح الكتاب من جميع أنحاء العالم مكاناً لإطلاق كتبهم.
وأضاف أن حكومة الشارقة قبلت الاقتراح وخصصت له 350 ألف درهم لتنفيذه، مشيراً إلى أن هيئة الشارقة للكتاب تلقت هذا العام 750 طلباً من الكتاب، واستطاعت استيعاب أكثر من 600 منهم.
وقال "إن الفترات المخصصة لمنتدى الكتاب تبلغ مدتها 25 دقيقة، وتستمر طوال اليوم، كل يوم أثناء معرض الشارقة الدولي للكتاب. إنها خدمة مجانية تماماً وكل ما يتعين على الكتاب فعله هو تقديم طلب. هذا العام، كان لدينا حوالي 500 فترة فقط، لكن العديد من الكتاب اختاروا الجمع بين إصداراتهم. شهد حدث معين إصدار 10 كتب في فترة زمنية واحدة مدتها 25 دقيقة".
إطلاقات فريدة من نوعها
وقال كومار إنه شهد هذا العام إطلاق بعض الكتب الفريدة من نوعها. وقال: "أعتقد أن الكتاب الأكثر إثارة للمشاعر الذي صادفته كان كتاباً كتبته 62 امرأة من ولاية كيرالا بجنوب الهند. كانت بعض الكاتبات يعملن بأجر يومي. باعت العديد منهن مجوهراتهن أو حصلن على قرض لكسب ما يكفي من المال ليتمكن من تحمل تكاليف رحلة لمدة يومين إلى الشارقة وإطلاق كتابهن. لقد جعلني أدرك مدى أهمية معرض الشارقة الدولي للكتاب في حياة هؤلاء النساء. لقد كانت فكرة متواضعة حقاً ".
ولكن بالنسبة لكومار، فإن العامل الأكثر إمتاعاً هو أنه من بين 600 كتاب تم إطلاقها في المعرض، كان أكثر من 100 كتاب من تأليف الأطفال والشباب. "في الوقت الذي يندب فيه العالم كيف أصبح أطفالنا مدمنين على الشاشات وعدم قدرتهم على القراءة، نرى عدداً متزايداً من الأطفال يؤلفون كتبهم. ألفت إحدى المؤلفات، ساجيني البالغة من العمر 13 عاماً، 24 كتاباً بخمس لغات. إنه لأمر مدهش أن نرى مثل هذه المعجزات".
في يوم السبت، أطلقت مجموعة من 17 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاماً كتاباً كتبوه معاً كجزء من ورشة عمل للكتابة الإبداعية التي أجرتها شركة الاستشارات التعليمية في مينتور Vmentor. وأضاف كومار أنه في كل مرة يطلق فيها طالب كتابه، فإنه يلهم زملاءه وأصدقائه الآخرين للقيام بنفس الشيء.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة خليج تايمز أن الفائز بتحدي القراءة العربي أحمد الكوكباني البالغ من العمر 17 عاماً أطلق أيضاً كتابه "قوة القراءة"، وقام بتوقيعه في منصة التوقيع في معرض الشارقة الدولي للكتاب.
لا وقت للراحة
ومع اقتراب معرض الشارقة الدولي للكتاب من نهايته يوم الأحد، قال كومار إنه لم يكن هناك وقت لفريق العمل للراحة. وأضاف: "إن التخطيط لمعرض ناجح للكتاب هو عملية تستغرق عاماً كاملاً. فنحن نسافر إلى أكثر من 35 معرضاً للكتاب حول العالم على مدار العام. ونراقب الاتجاهات السائدة وإذا وجدنا شيئاً فريداً نحاول تكراره في الشارقة. ونأمل في العام المقبل أن نتمكن من العودة بنسخة أكبر وأفضل".