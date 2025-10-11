600 طائرة درون وعروض نارية تبهر زوار القرية العالمية في انطلاق موسمها الثلاثين

سيشهد انطلاق الموسم الثلاثين من القرية العالمية في دبي عرضاً مبهراً يضم 600 طائرة درون، قافزي مظلات بأجنحة، وعروض ألعاب نارية، إضافة إلى باقة من الفعاليات الترفيهية المميزة التي ستنطلق هذا الأسبوع.

وتبدأ الاحتفالات في 15 أكتوبر عند الساعة السادسة مساءً، حيث سيُدمج بين العروض الحية والأضواء المبهرة تكريماً لثلاثة عقود من مسيرة القرية العالمية.

وتستهل "مسيرة العالم" الفعاليات بمشاركة فرقة الطبول الاستعراضية "ريتونبار"، وممثلين عن جميع الأجنحة المشاركة. وسيضيء عرض الطائرات المسيّرة والألعاب النارية سماء الليل مُشكلاً الرقم "30" إلى جانب رسالة الموسم.

عند الساعة التاسعة مساءً، ستعود 600 طائرة درون لتقديم رسائل ترحيب، تليها أولى عروض الألعاب النارية لهذا الموسم. وفي الوقت نفسه، سيحلق قافزو المظلات المزودون بأجنحة عبر العرض المضيء، تاركين خلفهم مسارات من النار والضوء في مشهد أخّاذ.

كما تنتظر ضيوف القرية العالمية هذا العام سيارات الشرطة الفارهة التابعة لشرطة دبي، وعروض الإضاءة، بالإضافة إلى مجموعة من المعالم والجولات الجديدة. ومن بين هذه الإضافات مملكة التنين، وهي تجربة مميزة للسير عبر 11 غرفة ذات تصاميم فريدة، كما يمكن للزوار الاستمتاع بعرض ليزر في "بحيرة التنين".