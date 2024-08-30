600 درهم تتسبب بمقتل وافد وضبط 7 آخرين بالشارقة

وقالت شرطة الشارقة إنها ألقت القبض على سبعة وافدين آسيويين اعتدوا بالضرب على ثلاثة أشقاء بالعصي والسكاكين، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخرين، جاء ذلك عندما طالب المعتدون الأشقاء بسداد مستحقاتهم المالية.

وبدأت الواقعة بشجار كلامي حاد تطور إلى اعتداء جسدي مميت، بحسب تقرير نشرته صحيفة الخليج اليومية العربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى بينما فر المشتبه بهم من مكان الحادث.