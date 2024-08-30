600 درهم تتسبب بمقتل وافد وضبط 7 آخرين بالشارقة
قالت السلطات إن أحد سكان الشارقة قُتل في مشاجرة اندلعت في المنطقة الصناعية بالإمارة، الأربعاء. وكشفت التحقيقات الأولية للشرطة أن الشجار بدأ بسبب دين قدره 600 درهم.
وقالت شرطة الشارقة إنها ألقت القبض على سبعة وافدين آسيويين اعتدوا بالضرب على ثلاثة أشقاء بالعصي والسكاكين، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخرين، جاء ذلك عندما طالب المعتدون الأشقاء بسداد مستحقاتهم المالية.
وبدأت الواقعة بشجار كلامي حاد تطور إلى اعتداء جسدي مميت، بحسب تقرير نشرته صحيفة الخليج اليومية العربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى بينما فر المشتبه بهم من مكان الحادث.
لكن بمجرد الإبلاغ عن الحادثة، تمكنت شرطة الشارقة من تحديد هوية المهاجمين وتعقبهم، ما أدى إلى القبض عليهم خلال ساعتين.
واعترف الأشخاص السبعة بالاعتداء، وأقروا بأنهم اعتدوا على الضحايا بسبب خلاف مالي، بحسب تقرير «الخليج» .
وحثت شرطة الشارقة المواطنين والمقيمين على اتباع الإجراءات القانونية عند حدوث أي خلافات، وفي حال عدم التوصل إلى حل ودي يجب الإبلاغ عن ذلك إلى الجهات المختصة.