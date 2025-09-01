600 ألف لعبة و250 ألف فائز بجوائز ضخمة من يانصيب الإمارات 2024

وأضاف أن عمليات البيع بالتجزئة تستفيد من هذا الزخم وتجعل التذاكر في متناول الجمهور من خلال توفيرها في مواقع مناسبة. وقال: "أصبح التوقف في محطات الوقود جزءًا لا يتجزأ من روتين الناس اليومي، سواءً في طريقهم إلى العمل أو أثناء تنقلاتهم في المدينة". وأضاف: "من خلال إطلاق يانصيب الإمارات في ثلاث محطات رئيسية لأدنوك في دبي، سنكون متواجدين في مواقع تشهد حركة مرور كثيفة، مما يوفر للاعبين طريقة سهلة وسلسة للمشاركة في اليانصيب".