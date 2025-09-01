600 ألف لعبة و250 ألف فائز بجوائز ضخمة من يانصيب الإمارات 2024

على مدار الأشهر العشرة الماضية، حقق يانصيب الإمارات العربية المتحدة أداءً قويًا، حيث سجّل أكثر من 600 ألف مستخدم مسجل عبر الإنترنت. ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق الشركة بيع تذاكرها في محطات أدنوك للوقود في ثلاثة مواقع بدبي.
وصرح مسؤول رفيع المستوى بأنهم ساهموا في إثراء آلاف المقيمين في الإمارات العربية المتحدة من خلال اللعبة. وقال بيشوب ووسلي، مدير عمليات اليانصيب في "ذا جيم"، الجهة المسؤولة عن يانصيب الإمارات: "احتفلنا بثلاثة فائزين بجائزة مليون درهم، و168 فائزًا بجائزة 100,000 درهم في سحوبات "يوم الحظ"، و"فرصة الحظ"، و"بطاقات الكشط"، ليصل إجمالي عدد الفائزين إلى أكثر من 247,119 فائزًا".
وأضاف أن عمليات البيع بالتجزئة تستفيد من هذا الزخم وتجعل التذاكر في متناول الجمهور من خلال توفيرها في مواقع مناسبة. وقال: "أصبح التوقف في محطات الوقود جزءًا لا يتجزأ من روتين الناس اليومي، سواءً في طريقهم إلى العمل أو أثناء تنقلاتهم في المدينة". وأضاف: "من خلال إطلاق يانصيب الإمارات في ثلاث محطات رئيسية لأدنوك في دبي، سنكون متواجدين في مواقع تشهد حركة مرور كثيفة، مما يوفر للاعبين طريقة سهلة وسلسة للمشاركة في اليانصيب".
وبحسب بيشوب، تم اختيار مواقع محطات الوقود بناءً على عوامل مختلفة. وأضاف: "كان الخليج التجاري خيارًا بديهيًا نظرًا لقربه من وسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي، حيث تتواجد أعداد كبيرة من المكاتب والوظائف المؤسسية".
تتيح لنا منطقة القوز خدمة الشركات العاملة في المناطق الصناعية المزدحمة والمناطق المحيطة بها، بينما يتميز جبل علي بموقع استراتيجي على تقاطع الطرق بين دبي وأبوظبي، مما يجعله محطة توقف مريحة للمسافرين. وتوفر هذه المواقع الثلاثة معًا أساسًا قويًا ومتنوعًا لمواصلة نمو حضورنا واكتساب رؤى قيّمة.
في الشهر الماضي، أطلقت يانصيب الإمارات أربع بطاقات خدش جديدة، أتاحت للمقيمين فرصة ربح جوائز تصل إلى مليون درهم إماراتي، بتذاكر تتراوح قيمتها بين 5 و50 درهمًا إماراتيًا. هذا بالإضافة إلى بعض ألعاب الفوز السريع الأخرى التي أطلقتها الشركة لتعزيز تفاعلها مع سكان الإمارات.
وأضاف أنه على الرغم من إضافة مواقع وألعاب جديدة، إلا أن الفئة المستهدفة لا تزال كما هي. وقال: "الفئة المستهدفة لم تتغير، فاللعبة مصممة للاعبين فوق سن 18 عامًا من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة. إضافة محطات الوقود تُوسّع نطاق الوصول وتجذب من يفضلون التفاعل المباشر، مما يوفر طريقة مريحة أخرى للمشاركة إلى جانب المنصة الرقمية".
وأضاف أن منع مشاركة القاصرين جزءٌ أساسي من إطار عمل الشركة المتعلق بالمقامرة المسؤولة. وقال: "لقد طبقنا ضوابط وبروتوكولات صارمة في محطات أدنوك، ووظفنا فريقًا مدربًا تدريبًا عاليًا للتواجد في الموقع". وأضاف: "كما حرصنا على توفير اللافتات في المحطات، مع التأكيد على أن المشاركة في مسابقة يانصيب الإمارات العربية المتحدة للتجزئة السريعة مسموح بها فقط للاعبين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر".
لطالما ركّزت الشركة على مراقبة سلوك اللاعبين منذ انطلاقها. وفي مقابلة سابقة مع صحيفة "خليج تايمز" ، صرّح مسؤول كبير بأن سلوك اللاعبين ومحادثاتهم تخضع لمراقبة دقيقة.
وبحسب قوله، يُعدّ التركيز على حماية اللاعبين محور كل ما نقوم به. وأضاف: "تتمثل رؤيتنا طويلة المدى في وضع معايير إقليمية للمقامرة المسؤولة من خلال التطوير المستمر للأدوات وأنظمة الدعم، مع إعطاء الأولوية لرفاهية اللاعبين وتثقيفهم بما يتماشى مع القيم الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة". وتابع: "وتتعزز هذه الجهود من خلال الإشراف المستمر من قِبل الهيئة العامة لتنظيم المراهنات على عملياتنا، بدءًا من اعتماد ضوابط التشغيل وصولًا إلى عمليات التدقيق الدورية والإشراف الشامل".
وبحسب بيشوب، فإن هذه هي الخطوة الأولى في "نهجهم التدريجي" لتوسيع عمليات البيع بالتجزئة، كما أن اليانصيب لديه خطط لتشمل تنسيقات مخصصة أكبر.
لدينا خطط طموحة للغاية لتعزيز قنواتنا وتنويعها، لتسهيل الحصول على التذاكر عبر نقاط التواصل اليومية، كما قال. وأضاف: "لطالما كان هناك طلب كبير من اللاعبين على سهولة الوصول إلى تذاكر اليانصيب. نتابع عن كثب تطورات السوق، ونسعى باستمرار لتطوير عروضنا وتحسينها".
وقال إنه من خلال إضافة ألعاب جديدة، فإن الشركة تجعل المشاركة "أسهل وأكثر جاذبية وسلاسة" وأنه سيتم الكشف عن المزيد من التحديثات حول تنسيقات البيع بالتجزئة الإضافية في الوقت المناسب.