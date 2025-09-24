600 ألف درهم لـ 6 مقيمين من "بيج تيكيت"

مانجو، ربة منزل من كيرالا تبلغ من العمر 35 عامًا، تعيش في الشارقة منذ تسع سنوات. شهدت حياتها تحولًا صعبًا قبل عامين عندما فقدت وظيفتها، مما تركها وزوجها في وضع مالي غير مستقر. اتخذت قرارًا صعبًا بإرسال ابنتها للإقامة في الهند، ومنذ ذلك الحين، لم ترها شخصيًا.