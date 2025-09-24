600 ألف درهم لـ 6 مقيمين من "بيج تيكيت"

فاز ستة اشخاص من الهند ومصر والفلبين وأوغندا بجائزة نقدية قيمتها 100 ألف درهم إماراتي لكل منهم مع اختتام الموسم الثالث من برنامج "Dear Big Ticket" رسمياً.
انطلق الموسم الثالث من برنامج "عزيزي التذكرة الكبيرة" لمكافأة أكثر الأمنيات إلهامًا من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة. طُلب من المشاركين تقديم أمنياتهم في خمس فئات: الصحة والرفاهية، والتعليم، والسكن والإقامة، والأعمال التجارية وريادة الأعمال، ولمّ شمل الأسرة. وفُتح باب التصويت العام لاختيار الفائزين الستة النهائيين.
بعد أسابيع من التصويت العام والدعم المجتمعي، تم الكشف عن الفائزين الستة النهائيين، حيث حصل كل منهم على 100 ألف درهم لمساعدتهم في تحويل رغباتهم إلى حقيقة.
تعرف على الفائزين المحظوظين:
فيرونيكا الطاهرة أنجوين
فيرونيكا، سكرتيرة أوغندية تبلغ من العمر 37 عامًا، تعيش في أبوظبي منذ عام 2015، بينما لا يزال ابنها الصغير في أوغندا تحت رعاية جدته. تسعى فيرونيكا جاهدةً لتوفير مستقبل أفضل له، لكنها لم تتمكن من زيارته لسنوات.
كنت أبحث عن وظيفة عندما عثرتُ على "بيج تيكيت". بحثتُ وقررتُ مشاركة قصتي. عندما دُعيتُ إلى الاستوديو وعلمتُ بفوزي، لم أستطع التوقف عن البكاء. كانت لحظةً مؤثرةً للغاية، وشعرتُ بإرهاقٍ شديد، كما تتذكر.
أخطط الآن لإحضار ابني لينضم إليّ هنا. أريد أن أهاتفه في عيد ميلاده لنحتفل معًا لأول مرة منذ سنوات. سأجرب "بيغ تيكيت" مرة أخرى بالتأكيد، فلا شيء أخسره، بل الكثير لأكسبه. نصيحتي للآخرين بسيطة: السماء هي حدودك. استمر في المحاولة. ما دمت على قيد الحياة، فالأمل موجود دائمًا.
كاجول شري رافيشاندران
طالبة تبلغ من العمر 25 عامًا من ولاية تاميل نادو، تدرس حاليًا الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتعيش في الشارقة منذ عام 2002. حلمها هو مواصلة دراستها والقدرة على دعم والديها المسنين ماليًا.
كانت أختي تتصفح إنستغرام عندما ظهر إعلانٌ لمسابقة "بيج تيكيت". أرتني إياه وشجعتني على المشاركة، كانت تلك أول مشاركة لي في مسابقة "بيج تيكيت". عندما علمنا بفوزي، كانت لحظةً سعيدةً للغاية. ما زلتُ لا أصدق ذلك، لا أجد كلماتٍ تصف شعوري. كان والدي أسعدهم جميعًا، لأنه يعلم مدى أهمية دراستي بالنسبة لي،" قالت.
سأستخدم قيمة الجائزة لتعليمي ولإعالة عائلتي. آمل أن أجرب حظي مع "بيج تيكيت" مجددًا في المستقبل، لكنني ممتنٌّ الآن. شكرًا لفريق "بيج تيكيت" على تحقيق هذا الحلم.
مانجو خوسيه
مانجو، ربة منزل من كيرالا تبلغ من العمر 35 عامًا، تعيش في الشارقة منذ تسع سنوات. شهدت حياتها تحولًا صعبًا قبل عامين عندما فقدت وظيفتها، مما تركها وزوجها في وضع مالي غير مستقر. اتخذت قرارًا صعبًا بإرسال ابنتها للإقامة في الهند، ومنذ ذلك الحين، لم ترها شخصيًا.
كنت أتصفح إنستغرام عندما صادفتُ إعلانًا لجائزة "بيج تيكيت" وقررتُ أن أجرب حظي. تخيلوا ردة فعلي عندما علمتُ بفوزي. خلال العامين الماضيين، لم ننم أنا وزوجي إلا نادرًا، وحياتنا مضطربة. لكن منذ أن تلقينا هذا الخبر، بدأت أيامنا تشرق، وننتظر بفارغ الصبر رؤية ابنتنا مجددًا.
باستخدام الجائزة النقدية، نخطط للسفر إلى كيرالا للقاء طفلتنا الصغيرة، واصطحابها للتسوق، وإحضار شوكولاتة دبي التي لطالما رغبت في تجربتها. سيُخصص جزء من المال أيضًا لبدء مشروع تجاري عبر الإنترنت. سأشارك بالتأكيد في مسابقة "بيغ تيكيت" مرة أخرى، فقد استجابوا لدعواتي، وأنا ممتنة جدًا لهم.
إسلام شفشك
طبيب مصري، يبلغ من العمر 51 عامًا، يقيم في الإمارات العربية المتحدة منذ ثلاث سنوات. وُلد ونشأ في المملكة العربية السعودية، ثم انتقل إليها لاحقًا لمواصلة دراسته. أمنيته الكبرى هي مواصلة تعليمه ليتمكن من مساعدة المزيد من الناس وجعل الطب في متناول الجميع.
اكتشفتُ "بيج تيكيت" في فترةٍ عصيبةٍ من حياتي. كنتُ غير مستقرٍّ ماليًا، وواجهتُ معضلةً مؤلمةً بالتخلي عن دراستي لإعالة أطفالي. عندما عثرتُ على "بيج تيكيت"، اعتبرتُها إشارةً للاستمرار. والآن، وبفضلِ حظٍّ محض، فزتُ، مما أتاح لي فرصةً لدعم تعليمي، كما يقول.
بفضل هذه الجائزة النقدية، سأتمكن من مواصلة دراستي والعمل على تحقيق هدفي المتمثل في جعل العلاجات متاحة للجميع. شكرًا لفريق Big Ticket على مساعدتي في اتخاذ خطوة أخرى نحو تحقيق حلمي.
أليخاندرا بورا فودرا
مساعدة حضانة من الفلبين، تبلغ من العمر 54 عامًا، تعيش في أبوظبي منذ 25 عامًا. واجهت حياتها منعطفًا صعبًا خلال جائحة كوفيد-19، عندما فقد زوجها وظيفته واضطرت الأسرة لإعادة أطفالها إلى الوطن. ومنذ ذلك الحين، أصبحت أمنيتها الكبرى هي لمّ شمل عائلتها.
كنت أتصفح فيسبوك عندما ظهر إعلانٌ لـ"بيج تيكيت" فجأةً، فقررتُ أن أجربه. أنا وزوجي نشتري التذاكر منذ إحدى عشرة سنة. لا أصدق أن اليوم قد حان أخيرًا وفزنا. بعد دعواتٍ لا تُحصى ومحاولاتٍ كثيرة، تحقق ذلك أخيرًا. أنا عاجزةٌ عن الكلام، لقد حققت "بيج تيكيت" أمنيتي، كما تقول.
بفضل الجائزة المالية، سأجمع شمل عائلتي. لطالما كنتُ أدعو الله، وحتى الحديث عنها الآن يُثير مشاعري. سأستمر في الشراء من بيج تيكيت، وأودّ أن أتقدم بجزيل الشكر لفريق بيج تيكيت على تحقيق حلمي.
فينيثا شيبو كومار
فينيثا، وهي هندية الأصل، قدّمت أمنيتها ضمن فئة الدعم التعليمي. كأم، لطالما كانت صحة ابنها وسلامته أولويتها. يتناول ابنها حاليًا أدويةً منتظمةً للنوبات، ويحتاج إلى رعاية ودعم مستمرين، مما يُصعّب على الأسرة التفكير في إرساله إلى الخارج لإكمال دراساته العليا. عوضًا عن ذلك، تأمل فينيثا في استكشاف فرص تعليمية محلية تُمكّنه من البقاء على مقربة منها، وضمان سلامته وحصوله على الرعاية الصحية، مع السعي في الوقت نفسه إلى تحقيق أهدافه الأكاديمية.
بعد أن تم اختيارها كواحدة من الفائزين الستة في الحملة، شعرت فينيثا بسعادة غامرة وامتنان للدعم الذي سيساعدها على اتخاذ خطوة أقرب لتحقيق أمنيتها.