600 ألف درهم لـ 6 مقيمين من "بيج تيكيت"

فاز ستة أشخاص من بنغلاديش والهند وسريلانكا والأردن بجائزة قدرها 100,000 درهم إماراتي لكل منهم في الدورة 278 من مسابقة "بيج تيكيت"، ليصل إجمالي الجوائز إلى 600,000 درهم إماراتي. ويمثل هذا إنجازًا جديدًا ومميزًا في مسيرة "بيج تيكيت" العريقة في تحويل الأحلام إلى واقع.
وقد حالف الحظ بعض الفائزين للمرة الأولى بعد شراء التذاكر لسنوات، وسيشاركون أموال الجائزة مع مجموعة من الأصدقاء، في حين يأمل آخرون في الفوز بالجائزة الكبرى.
محمد راشد
مواطن بنغلاديشي، يبلغ من العمر 49 عامًا، ويعمل في قسم التنظيف، يقيم في دبي منذ 19 عامًا، بينما لا تزال عائلته في وطنها. بدأ بشراء التذاكر الكبيرة قبل أربع سنوات مع مجموعة من 10 أصدقاء، حيث كانوا يتشاركون شراء التذاكر شهريًا.
اكتشفتُ "بيج تيكيت" لأول مرة على تيك توك. كنتُ أشاهد الفيديوهات مع أصدقائي، وقررنا أن نجرب حظنا أيضًا. ومنذ ذلك الحين، نشتري التذاكر شهريًا على مدار السنوات الأربع الماضية. عندما تلقيتُ المكالمة الفائزة، غمرتني السعادة. لطالما آمنتُ بأن دوري سيأتي يومًا ما، كما قال.
أخطط لتقسيم الجائزة المالية مع مجموعتي. أما حصتي، فلم أقررها بعد، لكن بعضها سيُخصص لعائلتي في الوطن، كما سأستخدم جزءًا منها لسداد قروضي. اشتريتُ أنا وأصدقائي تذكرتنا التالية بالفعل، وننتظر بفارغ الصبر السحب المقبل. أشجع الجميع على المشاركة في مسابقة "بيج تيكيت".
جوجيثان جوجي
بعد سنوات من شراء التذاكر الكبيرة معًا، فاز جوجيثان جوجي ومجموعته المكونة من عشرة زملاء أخيرًا. وبينما يقضي جوجيثان عطلته حاليًا، شارك زميله أنيش أمل جاكوب حماس المجموعة.
أمل، مساعد إنتاج هندي يبلغ من العمر 37 عامًا، يقيم في دبي منذ ستة عشر عامًا، بينما لا تزال عائلته في وطنها. يشتري هو وزملاؤه تذاكر "بيج تيكيت" منذ أكثر من عقد، وغالبًا دون توقع أي شيء.
"لم نكن نتوقع الفوز حقًا"، اعترف أمل. "كنا نشتري التذاكر شهريًا على مدار السنوات العشر الماضية، ولم يحالفنا الحظ أبدًا".
كانت لحظة الفوز مفاجأةً حقيقية. "كنتُ أتصفح الإنترنت لأرى من فاز، وفجأةً رأيتُ اسم زميلي على الشاشة. اتصلتُ بالجميع على الفور، وكانت تلك من أسعد لحظات حياتنا. جميعنا في غاية السعادة."
يخطط الفريق لتقاسم الجائزة فيما بينهم، ويقول أمل إنه سيرسل حصته إلى وطنه لدعم عائلته. رسالته لزملائه اللاعبين بسيطة: "عندما يحين الوقت المناسب، سيجدكم الحظ. استمروا في المحاولة، ولا تيأسوا أبدًا".
ناصر الفاروقي
ناصر، الأردني الأصل والمقيم حاليًا في دبي، شارك في عرض "التذكرة الكبيرة"، وكانت التذكرة المجانية هي سبب فوزه. رقم التذكرة الفائزة هو 278-202912.
أخبرني أنه كان يشتري التذاكر الكبيرة منذ فترة، لكنه لم يفز بها من قبل. بدأ يفقد الأمل تدريجيًا، وكاد أن يتوقف - حتى تلقى رسالة الفوز.
قال ناصر: "أنا سعيد للغاية بهذا الفوز، وأعتزم استغلال الجائزة على أكمل وجه. لقد حفّزني هذا الفوز على مواصلة اللعب، والآن أتطلع إلى الجائزة الكبرى!"
نيخيل راج ناتاراجان
اشترى نيخيل تذكرته الرابحة في ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥، برقم التذكرة ٢٧٨-١٤١٦٥٠. شارك في عرض باقة التذاكر، وكانت التذكرة المجانية هي سبب فوزه. غمرته السعادة عندما اكتشف أن هذه التذكرة هي من جعلته فائزًا.
محمد فيصل فيمبالا
اشترى محمد تذكرته الرابحة في ١٩ أغسطس ٢٠٢٥، برقم ٢٧٨-٠٣٣٧٤١. فرح فرحًا شديدًا عندما علم بفوزه هذا الشهر.
رانجيت كومار ناير
اشترى رانجيت تذكرته الرابحة في ١٢ أغسطس ٢٠٢٥، برقم ٢٧٨-٢٥٣٥٧٣. وغمرته السعادة عندما اكتشف أن هذه التذكرة جعلته فائزًا.
سيفوز فائز محظوظ واحد بالجائزة الكبرى وقدرها 20 مليون درهم إماراتي خلال السحب المباشر في 3 أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل أربعة فائزين آخرين على جائزة ترضية قدرها 50 ألف درهم إماراتي في اليوم نفسه.
وللحفاظ على هذا الزخم، تقام سحوبات أسبوعية طوال شهر سبتمبر، حيث يتم اختيار أربعة فائزين كل أسبوع ليحصل كل منهم على جائزة نقدية قيمتها 50 ألف درهم.
كما سيتم إدخال العملاء الذين يشترون تذكرتين أو أكثر في معاملة واحدة قبل 24 سبتمبر في مسابقة الفوز الكبير، حيث سيتم الإعلان عن أربعة أسماء في الأول من أكتوبر ودعوتهم إلى السحب المباشر للتنافس على جوائز نقدية مضمونة تتراوح بين 50 ألف درهم إلى 150 ألف درهم.
بالنسبة لعشاق السيارات، جائزة سيارة الأحلام لهذا الشهر هي سيارة رينج روفر فيلار الأنيقة، وسيتم السحب عليها في 3 أكتوبر، تليها سيارة نيسان باترول في نوفمبر.