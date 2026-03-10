600 ألف درهم لمقيمين من الهند وبنغلاديش في أحدث سحوبات "بيج تيكت"

وفي حديثه عن تجربته، قال محمد: "سمعت لأول مرة عن 'بيج تيكت' من زملائه عندما انتقلت إلى الإمارات عام 2009، ومنذ ذلك الحين ونحن نشتري التذاكر معاً كل شهر. عندما تلقيت مكالمة الفوز، كانت لحظة سعيدة لنا جميعاً. بعد سنوات طويلة من المشاركة، حالفنا الحظ أخيراً". وأشار محمد إلى أن المجموعة تخطط لتقسيم الأرباح النقدية فيما بينهم ومواصلة المشاركة في السحوبات المستقبلية.