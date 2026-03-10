600 ألف درهم لمقيمين من الهند وبنغلاديش في أحدث سحوبات "بيج تيكت"

فاز مغتربون من بنغلاديش والهند بجوائز نقدية إجمالية قدرها 600 ألف درهم كجزء من مسابقة "بيج وين" التي تنظمها "بيج تيكت". يُدعى الفائزون عادةً إلى استوديو "بيج تيكت" في أبوظبي للمشاركة في لعبة للحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية تتراوح قيمتها بين 50 و150ألف درهم.
اتسم سحب هذا الأسبوع بنظام خاص، حيث لم يتمكن الفائزون من الانضمام إلى فريق "بيج تيكت" في الاستوديو، ولم يكن من الممكن إجراء فقرة اللعبة. ولضمان حصول الفائزين على التجربة الكاملة، منحت "بيج تيكت" كلاً منهم الجائزة الكبرى المخصصة لفقرة اللعبة، وقدرها 150 ألف درهم.
فالاب بوغا، صاحب عمل يبلغ من العمر 53 عاماً من ولاية غوجارات، يقيم حالياً في سلطنة عُمان ويعيش في دول مجلس التعاون الخليجي مع عائلته منذ 35 عاماً. كانت هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها في سحب "بيج تيكت".
وفي حديثه عن تجربته، قال فالاب: "كان أصدقائي يشاركون في سحوبات 'بيج تيكت' منذ فترة طويلة وكانوا يشجعونني دائماً على التجربة. في إحدى عطلات نهاية الأسبوع بينما كنت معهم، قررت شراء تذكرة عبر الإنترنت بنفسي. تخيلوا مدى مفاجأتي عندما تلقيت اتصالاً من مقدمي برامج 'بيج تيكت'، حتى أنني سألتهم عما إذا كانوا يمزحون معي. كان الفوز من المرة الأولى شعوراً غير واقعي تماماً. أشعر بسعادة غامرة وامتنان كبير". وأضاف أنه ينوي استخدام المال لدعم تعليم بناته العالي في الهند.
مانوج ناتاراجان، مغترب يبلغ من العمر 53 عاماً من ولاية كيرالا، يعيش ويعمل في دبي منذ 22 عاماً. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، كان يشتري تذاكر "بيج تيكت" كل شهر مع مجموعة من خمسة أصدقاء.
وفي تعليقه على الفوز، قال مانوج إن الخبر كان مفاجأة كاملة. وأضاف واصفاً اللحظة التي علم فيها بالجائزة: "كان الأمر غير متوقع تماماً، لكنني سعيد".
محمد سهيل، محترف يبلغ من العمر 38 عاماً يعمل في صناعة النسيج، يعيش في العين منذ عام 2009، بينما لا تزال عائلته في الوطن. سمع لأول مرة عن "بيج تيكت" من زملائه عندما انتقل إلى الإمارات، ومنذ ذلك الحين وهو يشارك معهم في السحوبات.
وفي حديثه عن تجربته، قال محمد: "سمعت لأول مرة عن 'بيج تيكت' من زملائه عندما انتقلت إلى الإمارات عام 2009، ومنذ ذلك الحين ونحن نشتري التذاكر معاً كل شهر. عندما تلقيت مكالمة الفوز، كانت لحظة سعيدة لنا جميعاً. بعد سنوات طويلة من المشاركة، حالفنا الحظ أخيراً". وأشار محمد إلى أن المجموعة تخطط لتقسيم الأرباح النقدية فيما بينهم ومواصلة المشاركة في السحوبات المستقبلية.
محمد ساهدول كريم، مغترب بنغلاديشي يبلغ من العمر 37 عاماً، يعيش في أبوظبي منذ 18 عاماً ويعمل في متجر محلي للدراجات. يشارك في "بيج تيكت" منذ 7 سنوات، حيث يشتري التذاكر كل شهر، وهذه المرة شارك مع 20 من أصدقائه.
وفي تعليقه على الفوز، قال محمد: "أنا سعيد للغاية! لقد كنت أحاول لفترة طويلة، وأخيراً حالفنا الحظ". كما ذكر محمد أنه يشجع أصدقاءه في قطر والكويت على الانضمام والمشاركة.
المزيد من السحوبات في الأفق
مع بداية شهر مارس، قدمت "بيج تيكت" جائزة كبرى قدرها 20 مليون درهم، سيتم الإعلان عن الفائز بها خلال السحب المباشر في 3 أبريل.
جوائز إضافية: بالإضافة إلى الجائزة الكبرى، سيفوز خمسة مشاركين بسبائك ذهبية عيار 24 قيراطاً بوزن 200 جرام كجوائز ترضية.
السحوبات الأسبوعية: ستستمر السحوبات الإلكترونية الأسبوعية لـ "بيج تيكت"، حيث سيحصل أربعة فائزون على سبيكة ذهبية عيار 24 قيراطاً بوزن 200 جرام لكل منهم، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين على موقع "بيج تيكت" الإلكتروني.
مسابقة "بيج وين": يمكن للعملاء الذين يشترون تذكرتين أو أكثر في معاملة واحدة بين 1 و24 مارس أن يتم اختيارهم لحضور السحب المباشر في 3 أبريل والمشاركة في مسابقة "بيج وين". سيتنافس أربعة مشاركين على جوائز نقدية مضمونة تتراوح بين 50,000 و150,000 درهم، وسيتم الإعلان عن أسمائهم على الموقع الإلكتروني في 1 أبريل.
سلسلة سيارة الأحلام: تستمر السلسلة، حيث سيتم السحب على سيارة "مازيراتي جريكالي" في 3 أبريل، يليه السحب على سيارة "لاند روفر ديفندر" المقرر في 3 مايو.