600 ألف درهم غرامة على فرع بنك أجنبي بالإمارات

فرض البنك المركزي الإماراتي غرامة مالية قدرها 600 ألف درهم على فرع بنك أجنبي في الدولة.

ولم يكشف البنك الرئيسي عن اسم البنك الذي فُرضت عليه الغرامة. وفرضت الهيئة الغرامة

وتم فرض العقوبة استناداً إلى المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.

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وفي وقت سابق، فرضت غرامة مالية قدرها 5.9 مليون درهم على فرع بنك أجنبي يعمل داخل الدولة، لعدم امتثاله للوائح مكافحة غسل الأموال.

يهدف المصرف المركزي، من خلال صلاحياته الرقابية والتنظيمية، إلى ضمان امتثال جميع البنوك وموظفيها التام لقوانين دولة الإمارات والمعايير التنظيمية، وفقًا للبيان. ويُعد هذا الأمر ضروريًا للحفاظ على الشفافية والنزاهة في المعاملات المالية، ولحماية استقرار النظام المالي في دولة الإمارات.