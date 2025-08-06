600 ألف درهم غرامة على شركة تمويل بالإمارات

يسعى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من خلال سلطاته الإشرافية والتنظيمية، إلى ضمان التزام جميع شركات التمويل وموظفيها بالقوانين واللوائح والمعايير الإماراتية التي وضعها المصرف المركزي للحفاظ على الشفافية والنزاهة في قطاع شركات التمويل وحماية النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.