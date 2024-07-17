600 ألف درهم تكلفة الرحلات الفضائية من أبوظبي

وقالت الشركة الإسبانية إن الركاب لا يحتاجون إلى إعداد شاق وتتضمن الرحلة برنامجاً شخصياً لمدة أسبوع يضم تجارب ثقافية وتذوق الطعام والطب التجديدي والاستشفاء. وتتراوح التكلفة لكل راكب بين 150 ألف يورو (600 ألف درهم) و200 ألف يورو (800 ألف درهم)، حسب الباقة المختارة.

وكشفت الشركة عن تفاصيل الرحلات، وقالت إن شركات أخرى تعتمد على الصواريخ في الرحلات الفضائية التي تكلف الركاب نحو مليون دولار لتجربة قصيرة تتطلب تدريباً مكثفاً ولياقة بدنية.