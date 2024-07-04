60% من جيل الألفية بالإمارات يفضلون وظائف صديقة للبيئة
يرغب ما يقرب من 60% من المهنيين من جيل Z "جيل الألفية" في دولة الإمارات الحصول على وظيفة صديقة للبيئة، وظيفة تساهم في الحفاظ على البيئة. حيث أن ثلاثة فقط من كل 10 لديهم "وعي جيد" بالشواغر الخضراء المتاحة وفقاً لبحث جديد صادر عن موقع LinkedIn.
وكشفت النتائج أن حوالي 63% من جيل Z يعتقدون أن هناك نقصاً عاماً في الوظائف الخضراء في سوق العمل، ويعتقد 16% فقط أن هناك فرص تدريب كافية يمكن أن تساعدهم في اكتساب المهارات اللازمة للتنافس على هذه الشواغر.
وقال علي مطر، قائد أسواق النمو في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى LinkedIn: "من المتوقع أن يمثل المهنيون من الجيل Z أكثر من ربع القوى العاملة الدولية بحلول عام 2025، لذلك من المهم أن يستمع أصحاب العمل إليهم".
ووجدت الدراسة أن غالبية الجيل Z الذين يرغبون في الحصول على وظيفة صديقة للبيئة على مدى السنوات الخمس المقبلة لديهم الرغبة في حماية البيئة. ويعتقدون أيضاً أن هناك فرصاً جيدة في الوظائف الخضراء، وأن هناك إمكانية للحصول على تعويض مالي أفضل.
وأضاف: "هذا الجيل لا يدخر جهداً في مطالبته بالسياسات الخضراء التي تتوافق مع قيمه من أصحاب العمل وصناع القرار، وأصبحوا يدركون بشكل متزايد دورهم في معالجة القضايا البيئية، والخطوة الأولى بالنسبة لهم هي اكتساب المهارات الخضراء التي تمكنهم من القيام بذلك، وهو مسعى يتطلب الجهد الكامل من الجهات الفاعلة في سوق العمل".
ووفقاً لبيانات موقع LinkedIn، احتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث متوسط تركيز المواهب الخضراء عبر كل الاجيال، جيل Z وجيل الألفية وجيل X وجيل الطفرة السكانية. ومع ذلك، فإن مهنيي الجيل Z ممثلون تمثيلاً ناقصاً في امتلاك المهارات الخضراء مقارنة بالمجموعات الأخرى.
مهارات خضراء
وبالنظر إلى مساهمة كل جيل في القوى العاملة الخضراء في دولة الإمارات ، كشفت البيانات أن أعلى تركيز للمواهب الخضراء موجود في جيل الألفية، حيث يشكل هذا الجيل 65% من المهنيين ذوي المهارات الخضراء، و15% فقط من المهنيين ذوي المهارات الخضراء هم من الجيل Z.
ويشعر معظم أفراد الجيل Z بالقلق بشأن تداعيات تغير المناخ، حيث يقول حوالي 56% إن المشكلة لها تأثير سلبي على صحتهم العقلية المعروف باسم "القلق البيئي".
لقد قام أكثر من النصف 59% من المشاركين في البحث بإجراء تغييرات على حياتهم اليومية لتقليل البصمة الكربونية الخاصة بهم. وقال 61% إنهم يأخذون البيئة في الاعتبار الآن عند اتخاذ معظم قراراتهم اليومية.
"بالنسبة للعمال الشباب الذين يتطلعون للحصول على الوظائف الخضراء، هناك أيضاً خطوات يمكنهم اتخاذها. على سبيل المثال، تعزيز مهاراتهم الرقمية ومهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وقال مطر: "لقد أظهرت بيانات LinkedIn أن هذه ستزيد من فرص العمال في الانتقال بنجاح إلى الوظائف الخضراء".