60% من جيل الألفية بالإمارات يفضلون وظائف صديقة للبيئة

وأضاف: "هذا الجيل لا يدخر جهداً في مطالبته بالسياسات الخضراء التي تتوافق مع قيمه من أصحاب العمل وصناع القرار، وأصبحوا يدركون بشكل متزايد دورهم في معالجة القضايا البيئية، والخطوة الأولى بالنسبة لهم هي اكتساب المهارات الخضراء التي تمكنهم من القيام بذلك، وهو مسعى يتطلب الجهد الكامل من الجهات الفاعلة في سوق العمل".