%60 من البالغين في الإمارات يعانون من أمراض مزمنة

شدّد الأطباء على أهمية اليقظة والمُتابعة الدقيقة للحالة الصحية، وحثّوا المرضى على مُلاحظة أي علامات تحذيرية قد تُنذر بتدهور الحالة. وفي هذا السياق، قال الدكتور جالو: "يجب على مرضى السكري مُراقبة أية أعراض مُقلقة، مثل زيادة العطش أو كثرة التبول، والتي قد تُشير إلى عدم استقرار مستويات السكر في الدم. أما بالنسبة لأمراض القلب، فإن ضيق التنفس أو ألم الصدر يُعدّان من أبرز العلامات التحذيرية التي تستدعي التدخل الطبي الفوري."