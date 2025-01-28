60 مركبة تقود مسيرة من دبي إلى أبو ظبي احتفالاً بالعام الصيني الجديد

وقال "وانج جينغ"، وهو مقيم صيني يعيش في الإمارات منذ عام 2011، إن فعالية هذا العام كانت الأكبر من حيث الحضور مقارنة بالفعاليات الأخرى التي حضرها للاحتفال بالعام الصيني الجديد في دبي. وأضاف أن هذه الاحتفالات هي وسيلة لسكان الدولة الصينيين للشعور بأنهم في وطنهم والاحتفال بالعام الجديد، ليس فقط مع أفراد الجالية الصينية الآخرين، بل مع دولة الإمارات ككل.