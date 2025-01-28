60 مركبة تقود مسيرة من دبي إلى أبو ظبي احتفالاً بالعام الصيني الجديد
امتلأت أجواء الإسطبلات الخلابة في نادي دبي للفروسية بالأغاني الشعبية الصينية التقليدية، حيث تتردد أصوات حوافر الخيول عادة. ويصادف رأس السنة الصينية، الذي يُطلق عليه أيضًا مهرجان الربيع لأنه يدل على رحيل الشتاء والترحيب بربيع أكثر أملًا، يوم الأربعاء 29 يناير 2025.
هذا العام هو عام الثعبان، وهو الحيوان السادس في دورة الأبراج الصينية التي تتكون من 12 عامًا. ووفقًا للفولكلور التقليدي، فإن مواليد عام الثعبان سيكونون حكماء وصبورين ومحظوظين.
وقالت القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية "أو بو تشيان" إن مسيرة هذا العام كانت مختلفة عن المسيرة السابقة التي أقيمت خلال السنوات الخمس الماضية. فبدلاً من أن يقود الناس المسيرة، قادت المركبات العاملة بالطاقة الجديدة المسيرة من دبي إلى أبو ظبي.
وأضافت في تصريح لصحيفة خليج تايمز: "اليوم ندعو ما يقرب من 60 مركبة تعمل بالطاقة الجديدة من حوالي 13 شركة صينية للسيارات، والتي ستقود كل الطريق من دبي إلى أبو ظبي، وأعتقد أن هذه لحظة جيدة للغاية بالنسبة لنا لعرض المركبات الصينية الجديدة على شعب الإمارات العربية المتحدة" .
كما تم عرض العشرات من المركبات الإلكترونية الصينية الجديدة من شركات مختلفة، بما في ذلك تلك التي لم تصل بعد إلى سوق الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت بو تشيان أن مهرجان الربيع هذا هو الأول بعد إضافة الاحتفال إلى القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو. وقالت: "مهرجان الربيع ملك للعالم أجمع، لذا نأمل أن يتمكن الناس من جميع أنحاء العالم من الانضمام إلينا للاحتفال بهذه اللحظة الخاصة".
وتضمنت العروض رقصة الأسد، وفنون الدفاع عن النفس، والموسيقى الشعبية الصينية التقليدية، وحتى فرقة خليجية تقليدية. وكانت الحشود التي احتشدت في الساحة متنوعة مثل العروض نفسها.
وقال "جيانلوكا سالفيتشي"، وهو مقيم إيطالي انتقل إلى الإمارات الشهر الماضي، إن جزءاً كبيراً من حياته مرتبط بالصين منذ أن عاش في شنغهاي لمدة خمس سنوات بعد أن تعلم اللغة ووقع في حب الثقافة. وأضاف: "أنا ممتن لأن القنصلية هنا رحبت بي ودعوتني إلى هذا الحدث".
وبعد استعراض المركبات العاملة بالطاقة والعروض التقليدية في نادي دبي للفروسية بالقرب من القدرة، تم اصطحاب الضيوف إلى موقع آخر في المرموم، في قلب الصحراء، حيث حصلوا على فرصة زراعة البذور والاستمتاع بجولة أخرى من الاحتفالات الثقافية.
وقال "وانج جينغ"، وهو مقيم صيني يعيش في الإمارات منذ عام 2011، إن فعالية هذا العام كانت الأكبر من حيث الحضور مقارنة بالفعاليات الأخرى التي حضرها للاحتفال بالعام الصيني الجديد في دبي. وأضاف أن هذه الاحتفالات هي وسيلة لسكان الدولة الصينيين للشعور بأنهم في وطنهم والاحتفال بالعام الجديد، ليس فقط مع أفراد الجالية الصينية الآخرين، بل مع دولة الإمارات ككل.