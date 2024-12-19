60% زيادة طلبات تدريب الخيول في دبي

وقال علي آل علي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: "شهدنا في العام الماضي 190 ترشيحاً لخيول من الخارج، بينما قارب عدد الترشيحات هذا العام 310. ولا يقتصر الأمر على زيادة الأعداد فحسب، بل يتمثل أيضاً في جودة الخيول التي ترغب في المشاركة. فقد حصل حوالي 40% من الطلبات على تصنيف 110 فما فوق. ولتوضيح ذلك، فإن الحصان "لوريل ريفر"، بطل العام الماضي، حصل على تصنيف 128، لذا فنحن نتحدث عن خيول ذات جودة عالية جداً".