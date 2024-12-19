60% زيادة طلبات تدريب الخيول في دبي
تتزايد شعبية دبي كوجهة مفضلة لتدريب الخيول خلال موسم الشتاء، حيث يتنافس مالكو الخيول المشهورين دولياً على جعل الإمارة مقراً لتدريب خيولهم. وقد أعلن مسؤول كبير أن طلبات التدريب في دبي قد شهدت زيادة ملحوظة خلال كرنفال سباقات دبي، حيث ارتفعت بنسبة تزيد عن 60% مقارنة بعام 2023.
وقال علي آل علي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: "شهدنا في العام الماضي 190 ترشيحاً لخيول من الخارج، بينما قارب عدد الترشيحات هذا العام 310. ولا يقتصر الأمر على زيادة الأعداد فحسب، بل يتمثل أيضاً في جودة الخيول التي ترغب في المشاركة. فقد حصل حوالي 40% من الطلبات على تصنيف 110 فما فوق. ولتوضيح ذلك، فإن الحصان "لوريل ريفر"، بطل العام الماضي، حصل على تصنيف 128، لذا فنحن نتحدث عن خيول ذات جودة عالية جداً".
ويُقام الكرنفال في الفترة من الثامن من نوفمبر وحتى مارس، على أن يُختتم قبل انطلاق بطولة كأس دبي العالمية في الخامس من أبريل. وقد شهد البرنامج الدولي في العام الماضي عملية إعادة هيكلة شاملة لدمج الموسمين المحلي والدولي في موسم واحد ضخم.
كرنفال سباقات دبي
وأوضح علي ما يتألف منه هذا الحدث، قائلاً: "لقد أضفنا ليلتين أخريين للسباقات المُميزة هذا العام، حيث لدينا سباق الإمارات "سوبر ساترداي"، و"فستيف فرايداي" الذي ترعاه إعمار، بالإضافة إلى "فاشن فرايداي" في يناير والذي ترعاه لونجين".
يُعدّ سباق "فستيف فرايداي"، الذي سيُقام في 20 ديسمبر، أول حدث رئيسي في الموسم، ويستضيف ثمانية سباقات، من ضمنها سباق "ماكوم مايل جي 2" بجوائز مالية قدرها مليون درهم. وسيتم توزيع جوائز مالية إجمالية قدرها 5 ملايين درهم خلال هذا السباق.
وقد لقي الشكل الجديد للكرنفال، الذي اعتبره علي "تجربة" جديدة، استحساناً واسعاً، وحقق نجاحاً مُبكراً مع فوز الحصان "هارت أوف أونر" بقيادة المدرب البريطاني "جيمي أوزبورن" في وقت مبكر من هذا الشهر. ويُعدّ "أوزبورن" واحداً من العديد من المدربين الذين يدربون خيولهم في دبي طوال فصل الشتاء، إلى جانب "لوسي بوتي" والمدرب البطل النرويجي "نيلز بيترسون".
جاذبية دبي
وأوضح علي الأسباب التي تجعل دبي وجهة مفضلة لمالكي الخيول لتدريب خيولهم، قائلاً: "تُعدّ الفترة من نوفمبر إلى أبريل موسماً هادئاً بالنسبة للكثير من الخيول التي تُشارك في السباقات حول العالم، خاصة في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا. لذا، نستغل هذه الفترة لاستضافة الخيول الدولية وتوفير أفضل ظروف التدريب لها. فنحن نتمتع بالخبرة والسمعة الطيبة في مجال سباقات الخيول، بالإضافة إلى الجوائز المالية الكبيرة، ومرافق المدرجات الرائعة، والبنية التحتية عالمية المستوى".
وسيصل بطل هونج كونج، "رومانتيك واريور"، الفائز ببطولة كأس هونج كونج ثلاث مرات، إلى دبي الأسبوع المقبل ليبدأ استعداداته لمنافسات "فاشون فرايداي" في 24 يناير. وأكد علي أن هذا يُعدّ دليلاً آخر على مكانة دبي كمركز دولي رائد في عالم سباقات الخيول.