60 درهماً من"الأنصاري للصرافة" تعويضاً للعملاء عن تأخر التحويلات النقدية

بدأت المشكلة في 5 يوليو/تموز، عندما اضطر العملاء الذين أرسلوا حوالاتهم المالية إلى الانتظار أيامًا لإتمام معاملاتهم. حدث ذلك في عطلة نهاية أسبوع مزدحمة، حيث أرسل العديد من المغتربين - بعد استلام رواتبهم الشهرية - أموالًا إلى أوطانهم مخصصة لنفقات المنزل، والتعليم، والإيجار، والفواتير الطبية، وغيرها من النفقات.