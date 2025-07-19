60 درهماً من"الأنصاري للصرافة" تعويضاً للعملاء عن تأخر التحويلات النقدية

أكدت شركة الأنصاري للصرافة لصحيفة الخليج تايمز يوم الجمعة أن عملاءها المتأثرين بتأخير التحويلات المالية الأخيرة قد حصلوا على قسائم استرداد نقدي تتراوح قيمتها بين 20 إلى 60 درهماً يمكن استخدامها في معاملتهم التالية، مع ضمانات بتطبيق ضمانات معززة لتجنب تكرار الحادث.
بدأت المشكلة في 5 يوليو/تموز، عندما اضطر العملاء الذين أرسلوا حوالاتهم المالية إلى الانتظار أيامًا لإتمام معاملاتهم. حدث ذلك في عطلة نهاية أسبوع مزدحمة، حيث أرسل العديد من المغتربين - بعد استلام رواتبهم الشهرية - أموالًا إلى أوطانهم مخصصة لنفقات المنزل، والتعليم، والإيجار، والفواتير الطبية، وغيرها من النفقات.
اعتذرت شركة الأنصاري للصرافة، التي تعد أكبر شركة للتحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في الإمارات، لعملائها وأشارت إلى أن خللاً فنياً تسبب في التأخير.
وفي الأسبوع الماضي، أكدت شركة الأنصاري للصرافة لصحيفة خليج تايمز أن تأخير التحويلات المالية الذي حدث في 5 يوليو "تم حله بالكامل وأن جميع الخدمات الأخرى ظلت غير متأثرة بالمشكلة الفنية".
وفي بيانٍ آخر صدر يوم الجمعة 18 يوليو/تموز، قالت شركة الأنصاري للصرافة: "لقد أجرينا تحقيقًا شاملًا في الحادث، وطبّقنا منذ ذلك الحين إجراءاتٍ احترازيةً مُعزّزة لمنع تكراره. ونؤكد التزامنا الراسخ بالتميز التشغيلي، ورضا العملاء، وأعلى معايير الأمن والموثوقية".
كبادرة حسن نية وتقديرًا لصبر عملائنا وتفهمهم، قمنا بتوسيع نطاق قسائم الاسترداد النقدي لتتراوح قيمتها بين 20 و60 درهمًا إماراتيًا. وقد حُددت هذه المبالغ بناءً على قيمة رسوم المعاملة ومدة التأخير. ويمكن استرداد القسائم في معاملة التحويل التالية للعملاء، وفقًا للشركة.
أقرت شركة الأنصاري للصرافة، التابعة لشركة الأنصاري للخدمات المالية المدرجة، مجددًا بالإزعاج الذي واجهه عملاؤها، وأكدت "اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية وشاملة".
وأضافت الشركة "نتقدم بخالص الشكر لعملائنا على ثقتهم وولائهم المستمر".