60% خصومات عروض السفر بالإمارات في العيد الوطني

نفدت العديد من باقات العطلات على موقع "هوليداي فاكتوري" (Holiday Factory) الشهير، ولم يتبقَّ سوى عدد قليل من العروض المميزة المتاحة لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة! يُحدد الموقع مواعيد المغادرة بين 29 نوفمبر و5 ديسمبر، ويقدم باقة متنوعة من الوجهات المثيرة، بما في ذلك سريلانكا (تتطلب تأشيرة)، وتايلاند، وأرمينيا، وأوزبكستان، وجورجيا، وتركيا، وقيرغيزستان، واليونان.