60% خصومات عروض السفر بالإمارات في العيد الوطني
بمناسبة عيد الاتحاد، تقدم مواقع ووكالات السفر خصومات على العطلات تصل إلى 60%، لتصبح هذه المناسبة الوطنية فرصة مثالية لسكان الإمارات العربية المتحدة لحجز رحلاتهم وقضاء أوقات لا تُنسى مع العائلة والأصدقاء.
وللمقيمين الراغبين بقضاء عطلة ممتعة، تُعتبر هذه العروض فرصة ذهبية لتحقيق ذلك! سواءً اخترت الاستمتاع بعطلة هادئة داخل ربوع الإمارات العربية المتحدة، أو الانطلاق في رحلة لاكتشاف وجهات جديدة حول العالم، استفد من هذه الباقات المخفضة خلال موسم الأعياد، وانطلق في مغامرتك المُثلى!
وتُقدّم "إكسبيديا" خصومات مغرية على الفنادق في أروع الوجهات التي يُفضّلها المسافرون من دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن للمقيمين الاستمتاع بخصومات إضافية على إقامتهم الفندقية تصل إلى 30% أو أكثر.
قالت "ميلاني فيش"، نائب الرئيس للاتصالات العالمية في مجموعة إكسبيديا: "تشير الدراسات إلى توجه الناس بشكل متزايد نحو الإنفاق على التجارب الحياتية أكثر من أي شيء آخر، وهو أمر واضح في حياتهم اليومية، ويُصبح جلياً بشكل خاص مع اقتراب موسم العطلات." وأضافت: "نشهد هذا العام زيادة ملحوظة في عروض الفنادق المغرية، مع فترات صلاحية أطول للاستفادة منها".
مع استمرار هذه العروض الرائعة حتى 4 ديسمبر، وإمكانية السفر حتى 15 ديسمبر 2025، يُصبح هذا هو الوقت الأمثل لحجز رحلة سريعة لقضاء عطلة اليوم الوطني القادمة في الإمارات العربية المتحدة، أو للتخطيط المُسبق لعطلة مميزة خلال موسم الأعياد، أو حتى لبدء التخطيط لعطلة الصيف القادمة!
المقاعد القليلة المتبقية
نفدت العديد من باقات العطلات على موقع "هوليداي فاكتوري" (Holiday Factory) الشهير، ولم يتبقَّ سوى عدد قليل من العروض المميزة المتاحة لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة! يُحدد الموقع مواعيد المغادرة بين 29 نوفمبر و5 ديسمبر، ويقدم باقة متنوعة من الوجهات المثيرة، بما في ذلك سريلانكا (تتطلب تأشيرة)، وتايلاند، وأرمينيا، وأوزبكستان، وجورجيا، وتركيا، وقيرغيزستان، واليونان.
تبدأ أسعار هذه الباقات المغرية من 2299 درهماً إماراتياً فقط، لقضاء 4 ليالٍ في سريلانكا الساحرة (مع عدد محدود من المقاعد المتبقية)، وتصل إلى 4899 درهماً إماراتياً للاستمتاع بـ 3 ليالٍ في جزر المالديف الخلابة. تُوفّر هذه العروض خيارات متنوعة تناسب جميع الأذواق، وتتيح للمقيمين فرصة رائعة للاستفادة القصوى من عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.
السفر المحلي
وانخفضت أسعار الإقامة في المنتجعات الراقية والمنتجعات الشاطئية في الإمارات العربية المتحدة بشكلٍ ملحوظ! حيث تبدأ الأسعار من 480 درهماً إماراتياً لليلة الواحدة على مختلف مواقع الحجز. وهذه فرصة رائعة للمقيمين للاستمتاع بإجازة فاخرة دون السفر بعيداً.
هل تبحث عن ملاذ هادئ بجانب الماء؟ يُقدم فندق الراحة بيتش في أبوظبي، عبر موقع إكسبيديا، خصماً هائلاً بنسبة 41%، ليُصبح خياراً مثالياً للاسترخاء والهدوء. أمّا إن كنت من مُحبي حياة المدينة الصاخبة، ففندق ستيلا دي ماري في دبي يقدّم خصماً رائعاً بنسبة 40%، ليُتيح لك الاستمتاع بملاذ فاخر في قلب المدينة.
ارتفاع الطلب على الرحلات البحرية
تشهد "الرحلات البحرية" إقبالاً هائلاً من قِبل السكان خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، وفقاً لتقارير وكلاء السفر. حيث يختار الكثيرون الاستمتاع بتجربة فريدة وفاخرة على متن البواخر، لقضاء عطلة مريحة وغامرة، تجمع بين الاسترخاء والترفيه، مع الاستمتاع بالمناظر الخلابة في رحلة بحرية لا تُنسى.
وتبدأ أسعار هذه الرحلات البحرية من 1400 درهم فقط للفرد لمدة ليلتين، مما يجعلها خياراً مناسباً للراغبين في قضاء إجازة قصيرة.
وقال "ليبين فارغيزي" من شركة روح للسياحة: "أصبحت الرحلات البحرية واحدة من أكثر خيارات العطلات رواجاً هذا الموسم، حيث يتطلع المقيمون إلى الاستمتاع بالترفيه والراحة التي توفرها الرحلات البحرية، كل ذلك أثناء استكشاف المياه المذهلة في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وتابع: "تنطلق الرحلة البحرية من دبي، وتتوقف في موانئ أبوظبي الساحرة، لتُقدم مزيجاً مثالياً من الاسترخاء والمغامرة. يُمكن للركاب على متن السفينة الاستمتاع بمجموعة متنوعة من وسائل الترفيه، بدءاً من العروض الحية المُبهرة، وصولاً إلى تجارب الطعام الفاخرة، مما يجعلها خياراً مثالياً لمن يبحثون عن الاسترخاء والاستمتاع."