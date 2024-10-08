60 ألف مواطن يتقدمون بطلبات الحج 2025

وأعلنت الأوقاف في وقت سابق من العام الجاري عن قواعد جديدة للحج والعمرة، حيث لا يمكن للمشغلين تلقي الطلبات دون موافقة مسبقة من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.