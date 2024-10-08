60 ألف مواطن يتقدمون بطلبات الحج 2025
أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 60 ألف مواطن سجلوا لموسم الحج المقبل لعام 2025.
وبدأت فترة التسجيل لحج هذا العام 1446هـ، في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، واستمرت حتى تاريخ 30 سبتمبر/أيلول الماضي، حيث تقدم 60249 حاجاً عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي.
وأوضحت الأوقاف أنه سيتم التواصل مع المتقدمين الحاصلين على الموافقة المبدئية عبر رسالة نصية على أرقام هواتفهم المسجلة، وطلبت ممن تصلهم رسالة الموافقة استكمال الإجراءات المطلوبة في الوقت المحدد لضمان سير العملية بسلاسة.
بالنسبة لموسم الحج العام المقبل، تم تخصيص 6228 مكاناً لحجاج الإمارات العربية المتحدة، وهي الحصة التي حددتها السلطات في المملكة العربية السعودية.
وسيتم الاختيار وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2018م بشأن نظام الحج والعمرة.
وأعلنت الأوقاف في وقت سابق من العام الجاري عن قواعد جديدة للحج والعمرة، حيث لا يمكن للمشغلين تلقي الطلبات دون موافقة مسبقة من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأعلنت الهيئة عن غرامات باهظة على المخالفين لقانون الحج، حيث سيتم تغريم الأفراد ومنظمي الحملات والمكاتب بمبلغ يصل إلى 50 ألف درهم.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أصدرت تحذيرات صحية أكثر صرامة للحجاج الذين يخططون لأداء فريضة الحج السنوية في عام 2025. وتوصي اللوائح الجديدة فقط الأفراد الأصحاء وأصحاب اللياقة البدنية بأداء الحج حيث تتضمن الرحلة المشي لمسافة تصل إلى 25 كيلومتراً في اليوم في حرارة الصيف الشديدة في المملكة العربية السعودية.