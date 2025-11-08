6 نصائح للسكان من "كهرباء دبي" في فصل الشتاء

مع اقتراب فصل الشتاء في الإمارات وتزايد توقعات الطقس الممطر، دعت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) العملاء إلى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة قبل موسم الأمطار والظروف الجوية القاسية.
الخطوات التي شاركتها الهيئة تهدف إلى تجنب أي انقطاعات داخلية وضمان سلامة واستمرارية إمدادات الكهرباء والمياه.
تأتي هذه النصيحة مع توقعات بزيادة الأمطار والطقس القاسي في الإمارات.
في 16 أبريل 2024، شهدت دبي والإمارات المجاورة أمطارًا قياسية، مما أدى إلى فيضانات وأضرار في العديد من الممتلكات. ساعد القرار السريع من قبل مالكي المباني والمستأجرين في تقليل الأضرار خلال الأمطار الغزيرة.
في الشهر الماضي، شارك العشرات من المسلمين المؤمنين في صلاة استسقاء خاصة، بناءً على توجيهات رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لإقامة صلاة الاستسقاء في المساجد في جميع أنحاء البلاد.
قبل بدء موسم الأمطار، يُنصح السكان باتخاذ التدابير الاحترازية التالية في المنزل:
1. إغلاق جميع الخزائن الكهربائية بإحكام
2. استبدال أي أغطية زجاجية تالفة على العدادات
3. التأكد من تأريض جميع التوصيلات بشكل صحيح
4. سد أي قنوات غير مستخدمة على السطح
5. افحص التوصيلات المكشوفة واحمها بمقابس وتركيبات مقاومة للماء
6. استعن بفني ماهر لإجراء فحص شامل، حيث أن الصيانة الدورية مهمة أيضًا
ومع ذلك، أوضحت ديوا أن اتخاذ هذه التدابير لا يعني أن الانقطاعات غير المتوقعة في الكهرباء قد لا تحدث. في هذه الحالة، يُحث المستخدمون على استخدام خدمة الاستجابة الذكية عبر تطبيق ديوا الذكي، أو موقعها الرسمي، أو تطبيق دبي الآن لاتباع خطوات التشخيص الذاتي السريعة التي ستساعد في حل المشكلة بسرعة.