6 نصائح للسكان من "كهرباء دبي" في فصل الشتاء

ومع ذلك، أوضحت ديوا أن اتخاذ هذه التدابير لا يعني أن الانقطاعات غير المتوقعة في الكهرباء قد لا تحدث. في هذه الحالة، يُحث المستخدمون على استخدام خدمة الاستجابة الذكية عبر تطبيق ديوا الذكي، أو موقعها الرسمي، أو تطبيق دبي الآن لاتباع خطوات التشخيص الذاتي السريعة التي ستساعد في حل المشكلة بسرعة.